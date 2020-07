"Yo creo que no va a haber colapso sanitario”, aseveró el ex funcionario de la gestión macrista. - Foto: Gentileza.

Este viernes se realizó un nuevo encuentro virtual del Foro de concejales, legisladores y tribunos de cuentas de la UCR-Córdoba bajo la temática "La gestión sanitaria frente a los riesgos de pandemias globales. El rol de los gobiernos locales".

Casi 200 personas participaron del mismo, que contó con la presencia de Adolfo Rubinstein, médico especialista en Epidemiología y salud pública y ex Ministro de Salud de la Nación; Hugo Garrido, ex director general de Defensa Civil y ex subsecretario de Emergencia Urbana de la Municipalidad de Córdoba y Gabriel Abrile, ex Secretario de Salud de la Municipalidad de Río IV y actual candidato a intendente de dicha ciudad.

La charla estuvo moderada por la concejala Paola Sánchez, bioquímica y ex candidata a intendente de Valle Hermoso, y en la apertura, el presidente de la UCR Córdoba, Ramón Mestre, dijo: “Se siembra más miedo, que educación. Eso me parece que necesitamos: educación ciudadana. No se cambian conductas sociales con miedo, y menos sin educación. Esta cuarentena aumentó la pobreza, la desocupación y atenta fuertemente contra el sistema educativo; en especial en las poblaciones más vulnerables. Me parece que sin planificación lo que hay es una política del miedo”.

A su turno, Adolfo Rubinstein destacó: “Cuando se decretó la cuarentena fue una decisión acertada. Una vez que se tomó esa decisión y con el consenso social que la gente le otorgó al gobierno, empezó un momento de perpetuación. Nuestro sistema de salud obviamente no estaba preparado, como en ningún lugar del mundo. Ahí se empezó a ver que no había un plan de salida. Todas las decisiones se tomaban con DNU”.

Además, el ex ministro de Salud en la gestión de Macri dijo: “Hoy estamos parados en un punto de inflexión epidemiológico porque estamos flexibilizando una cuarentena que no fue efectiva. Yo creo que no va a haber colapso sanitario”.

En último turno Hugo Garrido expresó: “En lo que hace al miedo, esta cuestión de imponer miedo con incertidumbre, tiene que ver con una amenaza a la vida. No es la mejor manera de comunicar riesgos. Eso es importantísimo, comunicar con transparencia, dar certezas y transmitir tranquilidad, pero no con la amenaza de padecer una consecuencia grave. No es una buena medida promover una cuestión sancionatoria, sino apelar a la conciencia y a la solidaridad”.

El ciclo del Foro de concejales, legisladores y tribunos de cuentas UCR-Córdoba , que dio inicio con la disertación de Facundo Manes, tiene sus encuentros virtuales todos los viernes hasta fines de noviembre.

La próxima cita es el viernes 31, dónde el tema elegido es “Derecho Parlamentario.