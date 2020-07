En Colón, hablan de "deslealtad" de Talleres, por el caso Vigo

Talleres en el centro de la escena polémica. Es que José Vignatti, presidente de Colón, aseguró que el elenco de barrio Jardín se manejó de forma "desleal" al iniciar negociaciones con Alex Vigo, el prometedor lateral derecho en el que también estaría interesado River, según los dichos del propio dirigente santafesino.

Vale aclarar que el propio titular de Talleres, Andrés Fassi, se mostró molesto por la misma situación, cuando el DT argentino de Inter de Porto Alegre, Jorge Sampaoli, habló directamente con el delantero Nahuel Bustos y no con la institución.

"Lo de Talleres molesta y es desleal. Es la tercera vez que se les dice que no. Hablan primero con el representante y no lo hacen con el club", manifestó el mandamás sabalero en diálogo con LT9 (AM 1150).

#Talleres - @NicoNunez7: "No hay ningún interés por Alex Vigo de #Colón. Aunque Leo Godoy se vaya a Brasil. Talleres no buscará ningún lateral derecho. Sí lo buscaron en otros mercados de pases. Cuando se lesionó Leo Godoy. Pero ahora no." pic.twitter.com/l9L2sDZo17 — Impacto Deportivo (@impactodeport) July 23, 2020

A su vez, Vignatti agregó que el conjunto cordobés "no tiene como arrancar" para negociar por el defensor de 21 años porque "hay equipos como River" en la carrera para hacerse con sus servicios. Vigo, nacido en Paraná y categoría 1999, disputó 33 partidos con la camiseta de Colón, donde debutó en 2019. Tiene contrato hasta mediados de 2023.

Del lado de Talleres eligieron la mesura y no salieron a contestar, pero dejaron en claro que Vigo no forma parte de sus objetivos, aunque sí estuvo en los planes la temporada pasada.