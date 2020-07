Gill anunció que el hisopado dio negativo y fue dado de alta de Covid-19

El intendente de Villa María en uso de licencia y actual secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, anunció que recibió el alta médica por coronavirus este lunes por la noche, tras el resultado negativo de su hisopado.

"Anoche, después de obtener resultado negativo en el hisopado, recibí el alta médica y culminó mi cuarentena", escribió en su cuenta de Twitter.

Anoche, después de obtener resultado negativo en el hisopado, recibí el alta médica y culminó mi cuarentena. — Martin Gill (@martinrgill) July 21, 2020

El funcionario había anunciado el pasado 7 de julio que estaba contagiado de la enfermedad, pero que se encontraba "asintomático y aislado" en Buenos Aires. Ante esto, decidió cumplir con el aislamiento de 14 días.

"Agradezco infinitamente a todos los que se preocuparon por mi salud. Las muestras de afecto, las oraciones y deseos de recuperación que por distintos medios y formas recibí, fueron de gran ayuda para atravesar esta etapa", agregó.

Agradezco infinitamente a todos los que se preocuparon por mi salud. Las muestras de afecto, las oraciones y deseos de recuperación que por distintos medios y formas recibí, fueron de gran ayuda para atravesar esta etapa. — Martin Gill (@martinrgill) July 21, 2020

El viaje desde Buenos Aires a Villa María del Intendente en uso de licencia, abrió una causa judicial que está a cargo de la fiscal del instrucción de segundo Turno, Juliana Companys.

"No he violado disposiciones que tengan que ver con la cuarentena que impera en diversas regiones del país. Fui adoptando todas las medidas preventivas para evitar el contagio, pero, en mi caso, no han sido suficientes", aseveró días atrás.

Noticia relacionada: