Denuncian inacción del COE en barrios populares con coronavirus

Desde el Encuentro de Organizaciones (EO) indicaron que en Campo de la Ribera, Villa Inés y zonas aledañas no se montó bloqueo sanitario, ni se brindó información a sus habitantes.

"No sólo no se llevó a cabo el bloqueo sanitario, sino que apenas se hicieron 150 testeos serológicos", señaló el EO. - Foto: Gobierno de Córdoba.

Desde el Encuentro de Organizaciones expresaron su "profunda preocupación y descontento con el accionar del COE y el Gobierno de la Provincia de Córdoba en los barrios Campo de la Ribera, Villa Inés y zonas aledañas frente a más de 15 casos confirmados de COVID-19 y decenas de casos sospechosos".

A través de un comunicado, la organización, sostuvo que desde el 8 de julio los vecinos y vecinas atraviesan una situación de total incertidumbre ante la falta de información por parte de los entes oficiales. "No sabemos qué está haciendo el COE y qué va a hacer en un futuro para preservar la salud en las barriadas", señalaron.

En ese sentido, señalaron que "el viernes 17 de julio, se esperaba que el COE realizara dos acciones, por un lado los testeos intensivos y otra el bloqueo sanitario del barrio para evitar la circulación del virus en zonas aledañas".

Sin embargo, desde el EO aseguraron: "No sólo no se llevó a cabo el bloqueo sanitario, sino que apenas se hicieron 150 testeos serológicos, quedando muchas personas sin la posibilidad de realizarse los estudios. Estas medidas sanitarias no están a la altura de la realidad critica que estamos enfrentando. Los testeos serológicos se usan para buscar anticuerpos que el cuerpo desarrolla por lo menos siete días después de estar en contacto con el virus".

"Como organización social y con la solidaridad de otros movimientos populares nos hemos acercado a las familias con personas infectadas para llevarles mercadería, pero nos resulta imposible avanzar en otras líneas de acción más profundas si no tenemos la información necesaria por parte del gobierno provincial y los organismos competentes", explicaron a la vez que contaron que frente a la urgencia, los vecinos "gastaron lo poco que tenían en abastecerse para poder sobrellevar estos supuestos días de aislamiento".

"Exigimos con urgencia que el COE y el gobierno de la Provincia expresen con claridad a los vecinos y vecinas qué acciones se van a llevar a cabo para que las familias puedan planificar cómo enfrentar este escenario, cuidándose y cuidando a los demás, sin sufrir carencias en cuestiones básicas como alimentación e higiene", solicitaron desde el EO.

