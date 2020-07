En la primera línea "gratis": residentes del Infantil no cobran desde mayo

Médicos residentes del Hospital Infantil Municipal de Córdoba, no cobran desde mayo. Tienen una carga horaria de 60 horas semanales con dedicación exclusiva, es decir, que por más que quisieran, no pueden salir a buscar otro empleo, pero desde hace dos meses, no reciben ningun ingreso.

"Somos becarios de la Municipalidad y tenemos dedicación exclusiva a la residencia por lo que no tenemos ningún tipo de aporte más que esta beca", dicen los jóvenes en medio de una asamblea de reclamo, donde la dirección del Hospital ya se contactó con autoridades municipales pero el dinero, en medio de la pandemia, no llega.





Tampoco les llega el pago del bono extraordinario que prometió la Nación en compensación por el esfuerzo de todo el sector. Y como si fuera poco, desde mayo de 2019, las becas que cobran los residentes del Infantil, no se actualizan, tal como debería ocurrir de acuerdo a la remuneración que reciben los trabajadores de planta. En ese marco, a la espera que el municipio atienda el reclamo, este martes salieron a las calles a visibilizar la situación que atraviesan.

"Es algo que conocemos y por ende, de forma lamentable y triste, nos tenemos que preparar para esto porque sigue pasando", dicen los jóvenes médicos que denuncian que la precarización económica que transitan es algo "sistemático", que cada año vuelve a darse.

En cuanto a lo que es dependencia municipal, son un total de 70 residentes que están pasando estas semanas sin su salario. "Queremos que se nos abone el sueldo y también el retroactivo. Nuestro salario es proporcional al que cobran los trabajadores de planta, pero a diferencia de ellos, que les van aumentando de acuerdo a la situación económica, a nosotros no se incrementa nada", expresaron los trabajadores que reciben el apoyo del Colectivo de Residentes de la Provincia.



"Nos agarró en un contexto donde la situación está difícil para todos y pese a que disminuyeron los ingresos de todas nuestras familias, ellos nos ayudan para poder atravesar esto", explica una de las residentes durante la protesta frente al Infantil, donde además cuenta que algunos compañeros que tiene hijos viven una situación muy complicada."Este año nos agarra muchísmo más vulnerables por el contexto, porque la crisis económica que veníamos teniendo se profundizó aún más ahora con la pandemia", cierra.

Noticia relacionada: