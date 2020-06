"El 'Cacique' Medina está en el Top 5 de los técnicos de Argentina"

"No tengo la menor idea sobre mi futuro. Mi cabeza está puesta en Talleres", explicó el defensor Facundo Medina sobre los rumores que indican de que podría acompañar a Andrés Cubas al fútbol frances.

A propósito, en declaraciones al programa Tercer Tiempo, por radio Mitre Córdoba, dijo en tono de chiste: "Le pregunté al enano (Cubas) de chusma. Lo vamos a extrañar... Me falta aprender español como para aprender francés... No se eso que decís de irme con él".

El defensor contó que sigue entrenando, con la cabeza puesta en seguir en el club de barrio Jardín y que le pidió a su representante que no le hable del tema sobre transferencia.

En otro momento de la charla, Medina elogió al entrenador del "Matador", Alexander Medina y se refirió: "El Cacique me enseñó muchas cosas, fue muy sincero conmigo, no me faltó en su palabra tanto a la hora de jugar o decirme algo. Lo valoro mucho. Lo considero en el TOP5 de los técnicos de Argentina".