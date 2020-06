Carlos Tevez : "Yo voy a seguir en Boca y voy a donar todo lo que cobre"

- "Me falta definir a qué ONG irá el dinero. Si es para la vacuna, ollas populares u otra cosa. En estos seis meses no quiero ver nada de plata”, dijo Tevez.

Tras las fuertes declaraciones de Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, Carlos Tevez rompió el silencio. El delantero de Boca, en declaraciones a radio La Red, dejó sus sensaciones sobre estas frases y no anduvo con vueltas al pedir que se hagan en privado.

"No escucho ni leo nada. A ninguno de los dos. A uno le molesta y eso se dice puerta adentro. No podemos hacer público el tema del contrato. Estaría bueno arreglarlo puerta adentro. Mucho no tenemos que arreglar. Soy muy claro", dijo Carlitos.

En esa misma línea, Tevez remarcó: "Uno entiende la situación. Yo me quiero ir bien de Boca, no me quiero pelear con nadie. Tampoco voy a dejar que me falten el respeto, pero queda acá y lo hablaremos en privado. Yo solo quiero el bien para Boca. Yo sigo en Boca. Quiero otra chance más de jugar la Libertadores".

Para cerrar, Tevez confesó: "Con Román hablé fue por una cosa de los contratos, por los premios de los muchachos y fue cuando me felicitó por el campeonato en marzo. La propuesta me la da Bermúdez, Cascini y El Chelo Delgado. Hablan con mi agente. Él que habla con ellos es Adrian (representante)".