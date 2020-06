Tagliafico criticó el proceso de Rusia 2018: "Fue a los ponchazos"

El lateral izquierdo de Ajax de Holanda y de la Selección Argentina Nicolás Tagliafico, a dos años de la eliminación a manos de Francia en el mundial de Rusia 2018, dio a conocer un panorama de la improvisada preparación del equipo por parte del cuerpo técnico, del pesimista clima externo y de la convivencia de aquel plantel durante un certamen que dejó varias críticas por el desempeño de la Albiceleste.

"En el Mundial de Rusia intenté disfrutar de cada momento, incluso de lo malo. Es un recuerdo que me va a quedar para toda la vida a pesar que en lo futbolístico que no nos fue como queríamos. Fue una etapa muy rápida la de la Selección Argentina en Rusia 2018. Hubo muchos cambios que se iban haciendo a los ponchazos y había negatividad en lo exterior al grupo", reconoció el lateral izquierdo.

June 15, 2020

Tagliafico destacó que no solo la preparación de cara a la competencia no fue buena, sino que ya durante el certamen se presentaron varias incertidumbres desde lo táctico, algo por lo que Sampaoli era plenamente responsable: "A Rusia no llegamos del todo preparados, nos faltaban detalles por corregir, había dudas tácticas, futbolísticas, dudas en el equipo en sí. Argentina siempre es candidata, pero no sé si estábamos en la perfección para ser campeones".

Además, el joven de 27 años aseguró que desde la llegada de Lionel Scaloni como entrenador principal, la Albiceleste tuvo una notable mejoría. "La Selección va creciendo y subiendo escalones. Hoy estamos en eso. Uno entrena para dar lo mejor y agregarle todo lo necesario para crecer en lo colectivo. En lo futbolístico no estuvimos bien y hoy dos años después hay un poco más de orden, que nos lleva a tener más confianza. Se están haciendo las cosas bien, a pesar de la nube que tuvimos en 2017/2018. Se ve el cambio positivo", afirmó.

Se habla de que Chelsea de Inglaterra tiene en sus planes a Tagliafico, por quien ofrecería 23 millones de euros.