Javier Pastore y su frustrado sueño mundialista

Javier Pastore, mediocampista cordobés de Roma de Italia, recordó su paso por la Selección Argentina y se mostró muy dolido por no haber formado parte del plantel que llegó a la final del Mundial de Brasil 2014, y por haber perdido en los penales las dos finales de Copa América ante Chile en los años posteriores.

"Fue un momento muy lindo en mi carrera ese en la Selección. Yo venía jugando en 2012 y 2013, pero un año y medio antes del Mundial dejé de ir seguido y me golpeó mucho verlo desde casa, aunque to sabía que no tenía un lugar ganado ni mucho menos. Dolió no poder haber estado al nivel que yo quería para estar en la Selección", contó.

Los tremendos elogios de Ángel Cappa y la respuesta de Javier Pastore en #Líbero. "Si no fuese por Cappa, yo no sé dónde estaría", tiró el Flaco 👏 pic.twitter.com/b4tzsRPdgO — Líbero (@Liberotyc) June 11, 2020

"El 2014 y 2015 fueron mis mejores años en el club, donde jugué casi todos lo partidos y tuve la suerte de que el Tata Martino me convocó y me puso muchos partidos en la Copa América en la que se generó una linda conexión con los chicos. Después me termino lesionando en la final con Chile y desde ahí no tuve buenas recuperaciones. A la de 2016 me llevó igual pero no pude estar al 100%", agregó.

Por otro lado, habló de esos torneos que se le escaparon a la Albiceleste en manos de los chilenos. "Es triste ver que no ganamos ninguna Copa América porque uno juega siempre para ganar y no pudimos conseguir los títulos. Sobre todo porque muchos partidos jugamos bien y teniendo más ocasiones de gol más que el rival, pero lo penales son para el que patea mejor. Es triste verlo porque estuvimos cerca y no sólo por nosotros sino por Leo, que siempre lo tiene en la cabeza", decretó.

El ex Talleres tuvo el privilegio de compartir planteles con grandes jugadores como Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé y Neymar, entre otros. Y armó su top 3.

"El tercero Neymar, el segundo Ibra y el primero Messi", tiró Pastore, quien sorprendió a los conductores del programa de TyC Sports con la importancia que le dio al sueco, su compañero desde la temporada 2012-13 hasta la 2015-16. "Es muy muy bueno. Es un delantero súper completo. Con él tuve muchísima química dentro de la cancha", reconoció.

Y concluyó acerca de Mbappé: "Lo tengo que dejar afuera porque me dieron cuatro jugadores, pero es un fenómeno".