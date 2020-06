Basualdo cargó fuerte contra los que se fueron de Boca

"Los que se bajaron del barco cuando quemaban las papas, que no vuelvan", dijo el ex jugador del "Xeneize". Y, ojo, dio nombres.

Con la conquista de la Superliga, tras la llegada de Miguel Ángel Russo, Boca retornó al camino del éxito y varios jugadores que se habían ido manifestaron sus ganas de volver.

Así fue el caso por ejemplo de Nández, Cardona y Benedetto quienes se mostraron con ganas de vestir nuevamente los colores azul y oro.

Sin embargo, parece que esta idea no le gustó mucho al "Pepe" Basualdo, histórico del "Xeneize", quien cargó fuerte contra los futbolistas, en diálogo con Boca Pasión Total.

"Los que se bajaron del barco cuando quemaban las papas, ahora que se queden allá, que no vuelvan. Quieren regresar cuando está todo bien, te das cuenta que no son jugadores para Boca. No los tendría en cuenta", soltó Basualdo

El "Pepe" se refirió en particular a los nombres que dejaron el equipo tras la final perdida ante River en Madrid por la Copa Libertadores; y por si quedaban dudas de a quién se refería, Basualdo sentenció que "cuando los escuche a Nández, Cardona y Benedetto diciendo que quieren volver no lo podía creer. Fueron los primeros en irse cuando las papas quemaban". A

demás, indicó sobre su propio caso que "yo no me fui como ellos para que no me insulten y luego venir cuando Boca es bueno y gana. Esto no es así, están equivocados estos pibes".