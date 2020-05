Fernández: "la negociación de la deuda llevará el tiempo que se necesite"

El Presidente dijo que se trata de una negociación en la que "no hay que correr": "Lo que tiene que preocupar es que el resultado sea lo más conveniente como país".

El presidente Alberto Fernández aseguró este viernes que "el manejo de la deuda llevará el tiempo que necesite" y advirtió que se trata de una negociación en la que "no hay que correr". "Lo que tiene que preocupar es que el resultado final sea lo que más convenga como país", dijo.

El mandatario formuló estas declaraciones al brindar una conferencia de prensa en la provincia de Misiones, donde firmó por la tarde convenios con su gobernador Oscar Herrera Ahuad para poner en marcha obras viales, hídricas y de hábitat.

"El manejo de la deuda llevará el tiempo que necesite. No creo que sea ni más ni menos que lo que corresponda. Estamos discutiendo un tema complejo porque es un tema que para el futuro tiene mucha incidencia", reafirmó el jefe de Estado. Reiteró que solo se asumirán los compromisos que se puedan afrontar "sin postergar a los argentinos".

"La verdad es que si eso lo tuviéramos resuelto podríamos estar pensando en otras cosas pero, bueno, los acreedores son los acreedores. Nosotros tenemos un problema y ellos tienen otro y estamos tratando de buscar un punto de acuerdo. Lo que no voy a hacer es comprometer a la Argentina en más de lo que la Argentina puede afrontar, porque eso no tiene sentido", puntualizó.

Fernández recordó que el anterior gobierno, encabezado por Mauricio Macri, "metió en dos años una deuda incalculable que debíamos pagar en muy poco tiempo, y todo explotó por los aires".

"Soy un Presidente que quiere que el país se salve. Vuelvo a usar una frase que siempre uso: yo no quiero ser un gran Presidente, prefiero ser un Presidente de un gran país y es eso lo que intento que construyamos", aclaró.

"No me van a arrancar una decisión que ponga en riesgo el futuro de los argentinos. Eso seguro que no va a pasar. Y si demanda tiempo, demanda tiempo. ¿Qué le vamos a hacer?", concluyó.

Fuente: Télam