Marcelo Milanesio: "Veo la serie de Jordan y siento mucha identificación

Cualquier encuesta en la que se buscar al mejor deportista cordobés de todos los tiempos, lo pone siempre en la cima. Y ese fue el caso de hace un par de semanas cuando el programa Tercer Tiempo, por radio Mitre Córdoba realizó una votación en redes sociales y con sus oyentes, y Marcelo Milanesio fue claramente el ganador.

El basquetboliesta que hizo historia en el deporte nacional fue entrevistado por el referenciado programa, donde agradeció a los que lo votaron y emocionado expresó: "No tengo palabras para agradecer lo de la gente. No paro de emocionarme, me hacen llorar y me hace sentir que lo que hice valió la pena..."

Posteriorimente se puso a analizar y recordar aquel Atenas ganador. Y contó: "Hoy que veo la serie de (Michael) Jordan y siento mucha identificación, porque cuando vos querés ganar, es así en las practicas, cruces, enfrentamientos. En la práctica te tenes que preparar, así era en Atenas, con chispazos para transformar un equipo que quiere ganar".

Y agregó: "El que más entrena, más suerte tiene. Por eso siempre quería ser el que más entrena siempre".

Milanesio, además, contó: "En la época nuestra lo de la NBA lo veía muy lejos. No pensaba en jugar allá. Nunca tuve la ilusión porque no se presentaba la posibilidad, eran épocas diferentes... Lo importante es lo que viví".

El "Griego" de barrio General Bustos vivió un momento glorioso en aquella participación en el Open McDonald’s Championship de 1997, en el que finalizó tercero. El oriundo de Hernando confesó que hubiera sido un “gran sueño” jugar aquella final ante los Chicago Bulls.

Y, en ese contexto, le consultaron sobre si tuviera que elegir a cuatro compañeros para enfrentar a los Bulls, Marcelo Milanesio expresó contundente: "Me pones en un compromiso, no puedo elegir... pero sí puedo decir que si jugábamos esa final contra los Bulls, seguramente el baile hubiera sido cordobés”.