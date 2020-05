"Cuando vuelva a Belgrano me gustaría volver con Chavarría"

El cordobés Franco Vázquez se encuentra en Sevilla, España, donde ya retornaron a los entrenamientos, a la espera de la oficialización del regreso del fútbol en aquel país. Mientras tanto, hay varios rumores sobre su nuevo destino.

En ese marco, el talentoso mediocampista, en declaraciones al programa Tercer Tiempo, que se emite por radio Mitre Córdoba, aseguró: "Tengo muy en claro lo que quiero, y es seguir en Europa en el más alto nivel".

"Seguro más adelante me agarrará el bichito de volver, pero hoy no me lo planteo", agregó el futbolista surgido de Barrio Parque y Belgrano.

A propósito del "Pirata", anheló: "Con Pablo Chavarria me gustaría volver a Belgrano. Es un amigo y lo conozco de inferiores. Me gustaría volver y formar dupla con él. En España lo he visto, pero me gustaría jugar con él en Belgrano".

Sobre el cariño constante que recibe de los hinchas del club de Alberdi, el "Mudo" dijo: "Soy un agradecido a la gente de Belgrano, siempre me tienen presente a pesar de que me fui hace bastante. Que me tengan en cuenta me hace muy feliz".

Nuevamente, sobre su futuro y la información que lo vincula a la Lazio de Italia, Vázquez expresó: "no hay nada, como pasó esto (pandemia), el mercado se paró y todo quedó en veremos. Primero hay que esperar que vuelva el fútbol y veremos qué es lo mejor para mi y el club. Me gustó mucho jugar en Italia, es de las mejores ligas del mundo".

A propósito del fútbol italiano, donde ya supo vestir la casaca del Palermo, el "Mudo" confesó: "Me hubiese gustado jugar en el Milan. Cuando era chico lo miraba y era mi club preferido de Europa. Me acuerdo que jugaba Kaká, que me gustaba mucho. En mi casa veíamos partidos de Italia con mi papá y hermanos".