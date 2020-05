Juan José Llach aseguró que “No se puede hipotecar el futuro”

El ex ministro de Educación de la Nación participó de una videoconferencia convocada por el Comité Central de la UCR cordobesa. Educación y deuda en medio de la pandemia.

"No hay camino fácil", aseguró Juan José Llach este jueves al analizar la situación económica y social de la Argentina. - Foto: Prensa UCR Córdoba

En la tarde de este jueves, el Comité Central de la UCR de Córdoba mantuvo un encuentro virtual con el ex ministro de Educación de la Nación durante la primera parte del Gobierno de Fernando De la Rúa, Juan José Llach, quien además es economista, sociólogo, docente universitario e investigador.

Para el titular del radicalismo cordobés, Ramón Mestre, la visión de Llach resulta “fundamental” para los días que corren por la transversalidad que pueden adquirir sus abordajes. “Necesitamos observar esta pandemia que nos atraviesa desde una amplitud por partida doble: desde la amplitud de disciplinas; y desde la amplitud de espectros, de miradas y de visiones. Soy de los que creen que en nuestro país necesitamos algo que nos ha costado durante nuestra historia y que nos sigue costando: construir consensos fuertes”, dijo el ex intendente capitalino al darle la bienvenida a la conferencia realizada vía zoom.

El ex ministro aseguró que la Argentina está “ante un desafío de la educación”. “En nuestro país tenemos mucha desigualdad de condiciones, muchas veces por razones socioeconómicas, calidad del hogar, mala nutrición. Eso es algo que se debe corregir. En muchos casos se está profundizando la fuga de lo público a lo privado y eso aumenta la segregación educativa. Hay que reducir la desigualdad”, afirmó Llach. “La Argentina necesita una nueva carrera docente, que los logros no sean solo la antigüedad, sino otros beneficios, y no solo del docente sino de toda la escuela. La carrera del docente es fundamental en el resultado conseguido por los chicos. Debemos invertir en la formación docente, por ejemplo en Finlandia un docente de nivel primario debe estudiar 8.000 horas, aquí la tercera parte”.

Llach se refirió al tema económico en el sector al reconocer la “la importancia de la inversión en la educación”, aunque advirtió que “hay que hacerla con nuevas herramientas, sino es invertir dinero sin lograr mejores resultados. No alcanza solo con inyectar más dinero”.

Respecto a la economía en general, el ex ministro reconoció estar formando parte de “una crisis inédita para el mundo, para la región y para el país”. “Esa combinación es tremenda para nosotros”, afirmó. “El endeudamiento mundial es casi 3 puntos PBI de la economía del mundo, lo que hace a una situación muy compleja globalmente. Sumado a ello aquí hay situaciones y rasgos únicos: un gasto público que se disparó en los últimos años, un pésimo sistema impositivo con una cantidad de impuestos a pagar que nadie tiene”. Así, dijo, “se unen las falencias externas con las propias”.

En ese marco abordó el tema de la renegociación de la deuda afirmando que “a la Argentina le haría mucho daño entrar el default”. Augurando poder ingresar en una fase de negociación con los acreedores externos, Llach dijo coincidir con Alberto Fernández y Marín Guzmán en lo que respecta a lograr un acuerdo sostenible. “No se puede hipotecar el futuro, sería la tercera vez que caeríamos en default, cosa que sería muy perjudicial para el país”, aseguró.

Sobre el final, Llach propuso “combatir a fondo la evasión, y no cobrar impuestos inviables”. “Si tuviéremos un sistema más eficiente tendríamos menor evasión y mucho menor déficit fiscal. En este momento no tenemos ni superávit, ni viento de cola, ni el Banco Central lleno de fondos. No hay camino fácil”, dijo ante los casi 100 participantes conectados a lo largo de toda la provincia.