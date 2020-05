¿No habrá mejor jugador del mundo en 2020?

Leo Messi y Megan Rapinoe seguirán un año más siendo The Best. - Foto: EFE.

Como viene aconteciendo en toda la sociedad, conclusiones, suspensiones y demás, llegó la cancelación de la gala de The Best, donde la FIFA elige al mejor jugador de la temporada y en la que Lionel Messi y Megan Rapinoe iban a defender el primer puesto obtenido el año pasado.

La FIFA ha renunciado a su gran gala anual de fútbol por un motivo tan contundente como es el coronavirus. Con Gianni Infantino al mando, el organismo está actuando con mucha prudencia en lo que respecta a la pandemia y sigue actuando en concordancia. De hecho, la única competición de la FIFA que sigue en pie sin haber sido suspendida o modificada es el Mundial de Clubes que se celebrará en Abu Dabi, en principio en el mes de diciembre.

El evento iba a llevarse a cabo en septiembre, en la ciudad de Milán, pero Gianni Infantino tomó la decisión de ir "por el camino del sentido común y el respeto", segùn informa el Diario Marca de España, dejando vacante el premio 2020, algo que nunca antes había sucedido.

La medida de cancelar The Best vino de la mano de las últimas decisiones de aplazar varios torneos que aún quedaban vigentes este año, como lo son el Mundial femenino sub 20, ahora en febrero de 2021; el Mundial sub 17 femenino, que será en febrero y marzo; y el Mundial de fútbol sala, también hasta principios de 2021.

Pese a que la vuelta de las competiciones más importantes de fútbol esta temporada no está aún completamente descartada (pese a que la Ligue 1 ha anunciado su conclusión, LaLiga, Premier y Champions parecen volver), la FIFA considera complicado evaluar de manera equitativa el rendimiento de los jugadores.