Megan Rapinoe se ofrece para ser candidata a vicepresidenta de Estados Unidos

Megan Rapinoe no es simplemente una gran futbolista, reconocida como la mejor del mundo con el premio The Best y el Balón de Oro en 2019, es además una referente política.

A tal nivel llegó el 'fenómeno Rapinoe' que una encuesta realizada por 'Public Policy Polling' le dio un 42% de apoyo entre el electorado estadounidense. Casi un año después y con el sillón de la Casa Blanca en juego, la futbolista no ha dudado en poner su capital político al servicio del candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden.

La campeona del mundo se ofreció como posible vicepresidenta en un directo de Instagram con el veterano dirigente político: "No quiero ponerte en un problema, pero yo creo que podría jugar a fútbol y ser tu vicepresidenta. Si lo necesitas estoy disponible para una entrevista y hablamos de los detalles y de mi logística. Ponlo en tu lista".

La solicitud de Rapinoe, enmarcada en una conversación distendida, es una declaración de intenciones. Incluso Jill, la mujer de Biden, que se tiñó el pelo de color morado en honor de Rapinoe, se mostró "encantada" de que la atacante estadounidense se postule para ser vicepresidenta.

Asimismo, la conversación se produjo poco después de que un juez rechazara la demanda de la selección femenina de Estados Unidos por la igualdad salarial. Pugna en la que Rapinoe está muy comprometida. A las quejas de la futbolista se unió la protesta de Biden contra la decisión judicial.