¿Boca de Bianchi o River de Gallardo? Borghi tiene su opinión

En medio de un debate futbolero, Claudio Borghi, ex jugador campeón con Argentinos Juniors como jugador y técnico, campeón del mundo en el '86 y ex DT de Boca y la Selección de Chile, opinó en comparación de los poderíos de los dos equipos emblemáticos de la era contemporánea: el Boca de Carlos Bianchi y el River actual de Marcelo Gallardo.

Sin definirse claramente, dejó una posición más en favor del elenco del "Virrey".

"Lo que hizo Bianchi en Boca es irrepetible. Jugó grandes partidos en Argentina y en las copas internacionales, lo de Bianchi es incomparable; yo creo que Gallardo va en ese camino, pero en cuento a juego River tiene un fútbol muy vistoso, muy elegante. Si lo tratamos por títulos lo de Bianchi fue muy importante, pero a veces no son tan importantes como la calidad que puede tener un equipo" , comentó en Radio Mitre.

De todas formas, también le tiró elogios a Gallardo, de quien ponderó que tiene un gran futuro, y lo veo como posible DT del combinado nacional: "Yo a Gallardo lo conocía de haberme juntado a tomar un café. Después lo seguí mucho desde Chile y me gustaba como declaraba y creía que tenía una buena lectura de lo que estaba pasando en el campo de juego. Me asombró fue la capacidad de describirme las virtudes y defectos, en poco tiempo, de los jugadores que vio en esos partidos. Yo creo que es el candidato de la gente a ser entrenador de la selección nacional".

"Yo no sé el proyecto de fútbol que Gallardo tiene. Él puede tener un proyecto en River, pero a mí me interesa el proyecto a nivel general que pueda tener en la selección; que no sólo se ocupe de la selección mayor, sino que pueda hacer crecer a las selecciones juveniles. Como modelo de técnico que yo tengo, no sé si es el mejor, pero sí el más capacitado", añadió sobre el "Muñeco".

Después siguió declarado en esa sintonía, con la chance de que el "Muñeco" pueda continuar en Europa. "Yo sé que es un técnico que tiene muchas capacidades, en España no tendría problema de dirigir ningún equipo por el idioma, el habla Francés entonces en Francia tampoco tendría problemas, no sé si maneja el inglés, pero podría apuntar también a la liga inglesa, yo creo que está capacitado"

Para cerrar, se mostró sorprendido por la veloz adaptación de Miguel Russo en Boca Juniors.

"Me llamó la atención como Russo le agarró rápido la mano a Boca. Por la cantidad de puntos que le llevaba River a Boca, y uno pensaba que River podía quedarse con la copa, y desgraciadamente para River, Boca encontró en Russo un cambio inmediato que le dio otra confianza, y quizá el equipo pudo jugar un poco mejor y atacar que era la forma que tenía Boca de conseguir logros. De todas maneras River pierde el campeonato con Defensa y Justicia".