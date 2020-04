Sacerdotes de Córdoba se mostraron a favor del impuesto a la riqueza

En virtud del proyecto de impuesto a la riqueza acumulada, sacerdotes de Córdoba difundieron un comunicado este miércoles en el que fijaron su postura.

"La desigualdad económica esta descontrolada, solo 2.153 multimillonarios poseen más riqueza que 4.600 millones de personas en el mundo. Hace unos días se descubrió que un pequeño grupo de delincuentes oculta al fisco más de USD 2.600 millones en 950 cuentas radicadas fuera del país", explicaron.

"Algunos ´iluminados´ o ´cómplices´ mediáticos del sistema se quejan porque el Gobierno quiere exigir a esos ´ricos´ un poco, tan solo un poco, de todo lo que tienen acumulado. Cuando en realidad se trata de la medida económica más humana y por eso cristiana, la medida más justa y por eso ética que podamos imaginar, sobre todo en estos tiempos", afirmaron en su escrito.

"El Profeta Jesús es certero, sin medias tintas. ´Tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, estaba enfermo… y me diste de comer, de beber, me vestiste, me cuidaste´. Lo demás, cuando quieran, lo discutimos", expresa el escrito titulado "El Clamor de los pobres no se puede silenciar" y que lleva la firma de Guillermo Quito Mariani, Víctor Acha, Nicolás Alessio, Tata Ortiz, Gustavo Gleria, Beto Garione, Antonio Farfan y Jose Alessio.