Con estrictos controles, abren los bancos para el pago de jubilados y AUH

Solo deberán acercarse a las sucursales, los jubilados que no tengan tarjeta de débito. - Foto: gentileza.

En el marco de la situación de crisis socio sanitaria por la que atraviesa el país, como consecuencia de la pandemia por coronavirus, y siguiendo disposiciones generales, a partir de este viernes 3 de abril, abrirán todos los bancos ubicados en los distintos puntos del país, en su horario habitual.

Dichas entidades atenderán exclusivamente a quienes perciben haberes de la seguridad social, es decir, jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

De esta manera, es importante recordar que las personas que indispensablemente tengan que concurrir a los bancos, deben hacerlo solos, y respetando las recomendaciones del aislamiento social preventivo y obligatorio.

“Quien deban cobrar por cajero automático, es importante que lo hagan en distintos horarios, para evitar que haya agolpamiento de gente. En tanto, quienes indefectiblemente tengan que concurrir a las entidades bancarias, pedimos que respeten las recomendaciones de distanciamiento social, para no tirar por la borda el esfuerzo que entre todos hemos realizado hasta aquí”, remarcó el ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera.

En este sentido, desde dicha cartera advirtieron: “Seremos sumamente estrictos en el control de transeúntes y del tránsito vehicular, y quienes circulen deberán acreditar el motivo por el cual no están cumpliendo con el aislamiento social obligatorio”, expresó Mosquera.

Además, será la Fuerza Policial de la Provincia, la encargada de pedir las acreditaciones correspondientes, que demuestren el motivo por el cual se circula por la vía publica. “La Policía podrá pedir el DNI y tarjeta de débito, para acreditar que efectivamente el que circula debe cumplimentar ese trámite”, manifestó el Ministro de Seguridad de la Provincia.

De esta manera, las autoridades dejaron en claro que no cederán en los controles para exigir que se cumpla eficaz y eficientemente el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Esta circunstancia no tiene que ser una oportunidad para eludir lo que se está llevando a cabo con tanto esfuerzo y sacrificio, no es una licencia ni un paréntesis, es simplemente una circunstancia que se habilita para un hecho indispensable”, señaló el Ministro de Seguridad

Para finalizar, remarcó: “Si necesitas salir, hacelo con responsabilidad, y si podés postergarlo por favor, quédate en casa”.

Por número de DNI

Cabe recordar que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) cobrarán entre este viernes y el sábado los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en comunicado de prensa, señaló que “a efectos de facilitar el cobro y evitar aglomeraciones que afecten negativamente la cuarentena vigente hasta el 13 de abril próximo, los beneficiarios de AUH y AUE, cuyos documentos de identidad terminen en los números 0, 1, 2 y 3, tendrán los 10.000 pesos acreditados en sus cuentas el viernes 3 de abril”.

En tanto, a partir del sábado 4 de abril y en el curso del fin de semana, “la totalidad de los beneficiarios de AUH y AUE (con todas las terminaciones de documento) tendrá acreditado el IFE de 10.000 pesos en sus cuentas”, precisaron.

La Anses aclaró que los destinatarios que cobren este viernes, podrán retirar el dinero por cajeros automáticos o, en caso de tener dificultades para hacerlo por esa vía, en los cajeros de atención al público en los bancos correspondientes.

En el caso de las personas cuyos DNI terminen en 4, 5 y 6 que deban cobrar personalmente, podrán hacerlo en las oficinas bancarias el lunes 6. Mientras que los que tengan el documento finalizado en 7, 8 y 9 lo podrán hacer el martes 7 en esas sucursales.

Por último, aclararon que “en el caso de los jubilados y pensionados, los calendarios de pago de abril se mantienen como ya estaban establecidos” y solo deberán acercarse a las sucursales quienes no tengan tarjeta de débito o no tengan otra manera de cobrar los haberes de marzo que no sea en forma presencial.