Por el coronavirus, la dirigencia de Belgrano resolvió postergar las elecciones

En Belgrano, los tiempos políticos tomaron un viraje incierto después de que la comisión directiva resolviera postergar las elecciones. En un principio se trataba de un rumor pero a medida que avanzaban los riesgos de contagio por coronavirus más la cuarentena que podría prolongarse, desde el oficialismo resolvieron postergarlas hasta nuevo aviso.

En un principio los comicios estaban previstos para el último fin de semana de abril y hasta hubo versiones que por los plazos estimados podrían realizarse en mitad de mayo. Pero ahora con este panorama, ante la imposibilidad de confeccionar y convalidar listas, por los plazos de Inspección de Personas Jurídicas y por la necesidad de actualizar los padrones, resolvieron la medida de postergar hasta nuevo aviso el acto eleccionario.

Hasta el momento la oposición no habló del tema. Vale aclarar que el ídolo Luis Artime más el ex presidente Armano Pérez fueron quienes mostraron vocación real de acceder a la conducción del club, y que el oficialismo con Jorge Franceschi a la cabeza ya manifestaron que no irán por la reelección.

Aquí va el comunicado oficial:

La Comisión Directiva del C. A. Belgrano comunica que, en conjunto con las listas que hasta el momento participarán del acto eleccionario, hemos resuelto posponer el llamado a elecciones de autoridades que en principio iban a celebrarse el 25 o 26 de abril del corriente año.

La decisión tiene como fin acatar las medidas preventivas dispuestas por el Gobierno nacional, para evitar la propagación del corona virus, con los riesgos que conlleva realizar una actividad que convoca a miles de personas. En este contexto, coincidimos en actuar de manera responsable frente a una problemática que nos afecta como sociedad.

Ante el panorama incierto que está atravesando el país, trasmitimos a nuestra masa societaria que fijaremos lo más pronto que se pueda la fecha de votación, cuando estén dadas las condiciones sanitarias y se normalice la situación respecto a la salud pública.

Decir también que el parate del fútbol argentino nos pone en un escenario económico muy complejo a todos los clubes. Por lo que invitamos a quienes están interesados en conducir la institución en el próximo mandato, a conformar una mesa de diálogo con el objetivo de establecer estrategias para superar esta crisis y no comprometer el futuro del CAB.

Por último, alentar a toda la comunidad pirata a continuar quedándose en casa, ya que es la mejor forma de cuidar a nuestras familias y poder reencontrarnos en Alberdi lo antes posible.