La nueva incorporación de Talleres llega desde... ¡Belgrano!

"En Talleres estoy hace tres meses y ya estoy viviendo cosas que en Belgrano no pude, como compartir un desayuno con el plantel profesional, que es algo maravilloso y los entrenamientos ni hablar..." narró Jorge Díaz al sitio Info Liga que relata la historia de este juvenil futbolista que jugó cinco años en las inferiores del "Pirata" y ahora se prepara para debutar en el "Matador".

El informe de Info Liga relata que el lateral, que llegó a ser capitán en su categoría con la casaca celeste y ahora se prepara para afrontar el certamen de Primera división de la Liga cordobesa, antes de llegar al club de Alberdi estuvo cerca de jugar en Talleres. Las vueltas de la vida.

"Antes de ir a Belgrano estuve dos meses en Talleres, pero no tuve la oportunidad cuando vino dirigencia nueva. Eso pasó un miércoles, el viernes me consiguen una prueba en Belgrano, me probaron ese día y el sábado. El lunes arranqué a entrenar en el Pirata, esa semana firman mis viejos porque yo era menor. Ese mismo día a la tarde se comunica de Talleres conmigo (Víctor) Ocaño para decirme que se habían equivocado, pero mis viejos ya habían puesto la firma. Y vueltas de la vida y como es el fútbol después de 5 años volví a Talleres, a cumplir mi sueño y seguir creciendo futbolísticamente", narró el futbolista.