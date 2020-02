Último ensayo de preparación de Ceibos antes del debut en Super Liga Sudamericana de Rugby

Ante una multitud congregada en Los Boulevares, los Ceibos, la franquicia argentina que debutará en la primer Super Liga Sudamericana de rugby, el próximo viernes enfrentando en Tala RC, a los Olimpia Lions de Paraguay (21:00 hrs.), ultimó su preparación ensayando su performance ante Palermo Bajo y Córdoba Athletic en dos tiempos de 40’, para totalizar un 42-7 en cada tramo.

El plantel entrenado por Ignacio Fernández Lobbe, el cordobés Julio César García y Diego Ternavasio, puso de relieve una maniobra de constante dinámica, para marcar 6 tries a Palermo Bajo con: Gonzalo García, Juan Bautista Daireaux (2), Martín Cancelliere, Facundo Ferrario, eIgnacio Inchauspe, más 6 conversiones de Ignacio Inchauspe.

Frente al Córdoba Athletic, la progresión de tries también fue de 6 con: Teo Castiglioni, Santiago Ruíz, Juan Bautista Daireaux, Tomás Albornoz, Joaquín Pellandini, e Ignacio Inchauspe, más 6 Conversiones de Tomás Albornoz .

Frente al despliegue de Ceibos tanto en los scrums, lines y liberación de la pelota, tanto Palermo Bajo entrenado por Claudio Ruíz, como el Córdoba Athletic, entrenado por el debutante José Virasoro, pusieron de manifiesto un avanzado nivel de preparación, con jugadores destacados como Marcos De Sanctis en el caso de Palermo Bajo, y Facundo Villalba en el de Córdoba Athletic.

En cada etapa de 40’ Ceibos utilizó todo su plantel para mantener el ritmo de competencia, con orden en el juego como en la propuesta de técnica en el tackling, y destreza individual, para marcar tries de intercepción como de apertura a las puntas, destacando el medio scrum tucumano Gonzalo García, y los cordobeses Franco Molina, Ignacio Calás, Leonel Oviedo, y Conrado Roura.

Ceibos: 1-Federico Wegrzyn, 2-José Luis Gonzalez, y 3-Francisco Minervino, 4-Rodrigo Fernández Criado, e 5-Ignacio Calas, 6-Santiago Ruiz, 7-Lautaro Bávaro, y 8-Conrado Roura, 9-Gonzalo García, y 10-Martín Elías, 11-Facundo Cordero, 12-Lucas Mensa, 13-Tomás Cubilla, 14-Martín Cancelliere, y 15-Juan Bautista Daireaux. También jugaron Rodrigo Martínez, Leonel Oviedo, Pablo Dimcheff, Alejandro Luna, Carlos Repetto, Franco Molina, Jerónimo Ureta, Santiago Portillo, Joaquín Pellandini, Ignacio Inchauspe, Teo Castiglioni, Facundo Ferrario, Agustín Segura, Leopoldo Herrera y Tomás Albornoz. Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe

Palermo Bajo: 1-Ramiro Carrizo, 2-Jairo Peralta, y 3-Emanuel Molina, 4-Matías Grosso, y 5-Agustín Vila, 6-Agustín Sánchez, 7-Jenaro Calviño, y 8-Matías Vila, 9-Martín Maineri, y 10-Federico Michelazzo, 11-Francisco Moya, 12-Gastón Farfán, 13-Marcos De Sanctis, 14-Ignacio Baudino y 15-Francisco González del Pino. Entrenador: Claudio Ruíz

Córdoba Athletic: -Ezequiel Leonangilli, 2-Juan Sánchez, y 3-Jeremías Tarter, 4-Gastón Abellán, y 5-Nicolás Giacomino, 6-Luciano Keller, 7-Federico Fernández, y 8-Joaquín Oviedo, 9-Facundo Villalba, y 10-Augusto Guillamondegui, 11-Facundo López, 12-Fernando Romero, 13- Tomás Caffaratti, 14-Juan Cruz Aquines, e 15- Ignacio Rizzi. Entrenador: José Virasoro.

Para Ceibos: 6 tries de: Gonzalo García, Juan Bautista Daireaux (2), Martín Cancelliere, Facundo Ferrario, Ignacio Inchauspe más 6 conversiones de Ignacio Inchauspe. Ante Palermo Bajo, tries de Garcia, Daireaux (2), Cancelliere, Try-Penal, Inchauspe. Más 2 Conversiones de Elias 6. Frente al Córdoba Athletic, tries de Teo Castiglioni, Santiago Ruíz, Juan Bautista Daireaux, Tomás Albornoz, Joaquín Pellandini, e Ignacio Inchauspe, más 6 Conversiones de Tomás Albornoz.

Para Palermo Bajo un try de Marcos De Sanctis, convertido por Federico Michelazzo.

Para Córdoba Athletic un try de Facundo López, convertido por Augusto Guillamondegui.

Árbitros: Juan Manuel López, y Esteban Filipanics, Jueces de línea: Juan Pablo Chumbita y Eugenio Morra.

Cancha: Palermo Bajo en Los Boulevares