La Múcura presentará su investigación y su disco en Córdoba 

El grupo colombiano La Múcura de gira por sudamérica se presenta este fin de semana en la capital cordobesa presentando su libro y su disco Rais|Surquizofónica.

El 28 y el 29 de febrero, La Múcura presentará su nuevo disco Surquizofónica y el libro producto de la investigación RAIS en Córdoba. Este concierto-presentación es el número 44 y 45 en el marco de la gira RAIS|Surquizofónica, que visitará varias ciudades del país en su recorrido por Suramérica.

El disco está compuesto por once canciones de autoría de Jimena Almario, co- fundadora de la agrupación, en el que se integran paisajes sonoros y coros de personas que han acompañado la producción. Por su parte, el libro, escrito por Bonnie Devine, co- fundadora de la agrupación, es una narrativa de la investigación sobre colectivos, instituciones y grupos que trabajan arte y transformación social en Suramérica, después de tres años de viaje – trabajo de campo, de manera autogestionada e independiente RAIS Surquizofónica, entonces, es la plataforma de lanzamiento: un encuentro que mezcla de manera artística y narrativa los formatos de conversatorio y concierto, para poner en común la creación y los resultados de la investigación.

El encuentro será en la Casa de Culturas Almazenna el 28 de febrero a las 21 y en el paseo de las artes el 29 de febrero a las 19.