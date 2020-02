Megan Rapinoe no descarta presentarse a presidenta de los Estados Unidos

“Nuestra perspectiva no puede ser ‘oh, nunca me metería en política, es horrible’. Tenemos que cambiar esto nosotros mismos", aseguró en una conferencia.

Megan Rapinoe ya trascendió a sus dotes como futbolista. No hay dudas.

La norteamericana tuvo un 2019 espectacular en su rol de deportista, logrando el Balón de Oro y el Botín de Oro en el Mundial de Francia, además de ser la vigente FIFA The Best y Balón de Oro de France Football, así como ‘Personalidad Deportiva del Año’ para Sports Illustrated. Y en ese marco, no frenço jamás de alzar su voz contra la brutalidad policial y el racismo, y a favor de los derechos LGTBQ y la igualdad de pago.

En ese marco la propia futbolista habló en el marco de su participación en la Watermark Conferencia para Mujeres Silicon Valley en San Jose (California) y sobre presentarse como candidata a presidenta de Estados Unidos no se achicó. “Nunca digas nunca jamás”, recalcó y animó a todos sus compatriotas a votar en las próximas elecciones del país y aseguró: “No entiendo cómo puede ser que acudir a las urnas no sea obligatorio”.

“Ahora mismo no tengo planes para presentarme a presidenta, eso es algo impensable. He respaldado a Elizabeth Warren (senadora demócrata que opta a ser candidata en los comicios a la presidencia de EE.UU.) en las primarias. Quienquiera que acabe siendo candidato contará con mi apoyo al cien por ciento y de la forma más impactante posible. Hay millones de formas de respaldo. Para empezar, es vital que se sepa lo importante que es acudir a las urnas”, señaló.

“Nuestra perspectiva no puede ser ‘oh, nunca me metería en política, es horrible’. Tenemos que cambiar esto nosotros mismos. Por el momento yo seguiré hablando sobre las cosas que me parecen importantes. Cuando mi carrera deportiva haya terminado quizá mire cómo estructurarlo”, aseguró la futbolista que, según un informe de thechampionsvoice.com no descartó en un futuro aspirar a la Casa Blanca.