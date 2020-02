"Cuando me esté quedando sin tinta, Cristina me va a alcanzar un cartucho"

El presidente Alberto Fernández aseguró este jueves que, en su Gobierno, él tiene tanto "la tinta" como "la lapicera" pero consideró que "el día que se quede sin tinta", Cristina Kirchner le va a "alcanzar un cartucho".

En una entrevista que brindó a Oscar González Oro por Radio Rivadavia, el primer mandatario se refirió a las hipótesis sobre un "doble comando" dentro de su Gobierno. El conductor radial, la semana pasada había sostenido que "en el país hay una sola lapicera número 1 y la tiene Alberto, pero lamentablemente el cartucho con la tinta lo tiene Cristina".

En ese sentido, al culminar la entrevista con el primer mandatario en Casa Rosada, el conductor le dijo: "El día que te quedes sin tinta, no dudes en llamarme". En respuesta, Fernández bromeó: "El día que me esté quedando sin tinta, Cristina me va a alcanzar un cartucho".

"Su observación es muy pertinente", consideró Alberto Fernández al ser consultado sobre las críticas lanzadas por su vice al FMI por haber otorgado un crédito multimillonario al gobierno de Mauricio Macri. El presidente coincidió con su vice en que el organismo incumplió sus normas con el préstamo que le facilitó al gobierno de Macri.

Mientras la misión del FMI se encuentra en el país, el presidente coincidió en cuestionar que el organismo haya dado plata a la Argentina que se terminó volcando a la fuga de capitales. Si bien dijo sentir que su gobierno no está mal con el Fondo, consideró que "la observación de Cristina es muy pertinente".

"Cuando me vinieron a visitar los del Fondo y después con el comunicado, yo les marqué cómo habían incumplido normas que prohíben prestar plata para cubrir corridas cambiarias", afirmó el jefe de Estado.

Sobre la negociación por la deuda, el mandatario sostuvo que lo que Argentina necesita del FMI es "más plazo y contención". "Me gustaría que el Fondo se comprometiera con el crecimiento de un país porque puede ayudarnos a salir de la catástrofe alimentaria y de pobreza que tenemos", señaló.

Fernández también respaldó la disertación del ministro de Economía, Martín Guzmán, ante el Congreso Nacional. Aseguró que el ministro habló con la "más absoluta realidad" y consideró que la caída de los mercados no está relacionada a esa exposición, sino con el resultado del reperfilamiento del bono dual.

Reforma judicial

En otro tramo de la entrevista, el Presidente aseguró que la reforma de la Justicia federal que impulsará su gobierno apunta a que los magistrados "se olviden de la política".

"La Justicia federal es importante porque es la que va contra el crimen organizado. Necesitamos una Justicia que funcione bien y haga justicia. Y lo que siento es que hay que reformular algunas cosas", resaltó el jefe de Estado. Fernández sostuvo que la reforma buscará ir hacia "una Justicia federal que siga haciendo lo que tiene que hacer, pero que ponga sus esfuerzos contra el narcotráfico y el crimen organizado".

"La violencia delincuencial está vinculada a las drogas. Es tremendo ver chiquitos consumidos por la peor droga que es el paco. Quisiera ver una Justicia federal que atienda estos problemas y se olvide de la política", enfatizó el jefe de Estado, que evitó dar detalles del proyecto, que está en construcción.

Fuente: Noticias Argentinas