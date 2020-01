Familiares y amigos se movilizaron para pedir justicia por Sathya Aldana

Sobre finales del año pasado, Sathya Aldana denunció que había sido abusada sexualmente por su padre hasta los 14 años. Mediante un posteo de Facebook, la joven de 19 años había explicitado una situación que, en sus propias palabras, “la asfixiaba”.

Sathya se suicidó el domingo 19 de enero. Este martes, cientos de personas se movilizaron pidiendo por la inmediata detención del violador que aún permanece en libertad.

Corte por manifestación en Avenida Colón y Domingo Zípoli. Es en reclamo por el suicidio de Sathya Aldana, de 19 años, tras reiterados abusos de su padre. La marcha es pacífica y con adhesión total de vecinos y transeúntes pic.twitter.com/CsadxwpGXj — Federico Jelic (@fedejelic) January 28, 2020

Los abusos habían comenzado cuando sus padres separaron y ella tenía apenas ocho años. “Me tocaba mientras me decía que solo eran 'cosquillas', me obligaba a tocarlo para que fuera 'cariñosa', me hacía sexo oral, entre manoseos, abusos y las veces que yo me asfixiaba porque sentía que iba a morir”, contó la joven en el mencionado relato.

Allí, Sathya describe la situación y advierte sobre las consecuencias que eso acarreó en su vida. “Quien abusó de mí no era un extraño que ofrecía dulces en la calle, tampoco es un drogadicto o alcohólico, es un hombre que hasta compartía la misma mesa que yo. No basta con no querer recordarlo más, porque esas escenas son las que cuando siento los ojos pesados y estoy a punto de dormirme hacen que me despierte. Pasé por las autolesiones, intentos de suicidio, ataques de pánico, me diagnosticaron depresión en la psicóloga, por producto de los abusos”, decía.





Con el paso del tiempo, pudo contarle a su madre respecto a la situación. Pero ya era tarde. En una declaración obtenida por el Nuevo Diario de Santiago del Estero, la madre de una compañera de Sathya describió los momentos previos al desenlace fatal: “Una vez ‘tiró’ la moto en la que iba contra un auto, buscando matarse. También se quiso cortar las venas. Finalmente, el domingo pasado, esperó a que su mamá se vaya a trabajar y tomó un arma, que aún no se sabe de dónde la sacó, y se disparó a la cabeza. Su madre está verdaderamente destruida”, reveló.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).



Ante una situación de violencia o abuso sexual infantil no dudes en llamar y denunciar al 0800-222-1717