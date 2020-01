Argentina construirá un mapa federal del cuidado con apoyo de la Cepal

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, confirmó que la cartera que dirige construirá un Mapa Federal del Cuidado en la Argentina con el apoyo de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El anuncio lo realizó al finalizar una reunión bilateral que mantuvo con Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de CEPAL, en el marco de la XIV Conferencia de las Mujeres que se realiza en Chile. Esta iniciativa es un primer paso en una agenda de políticas públicas de cuidado que impulsará el ministerio y que responde a un reclamo histórico de los movimientos feministas, sindicatos y de muchísimas mujeres que a diario sostienen estas tareas sin reconocimiento.

Gómez Alcorta aseguró que cualquier proyecto de desarrollo está incompleto sin una perspectiva de género que coloque a los cuidados en el centro de las políticas sociales, económicas y culturales y señaló que dicha actividad constituye un aporte económico fundamental y que será uno de los sectores que más crecerá en el futuro del trabajo.

En el marco de la presentación que realizó en el panel “El avance de las políticas de cuidado: una oportunidad para el empoderamiento económico de las Mujeres”, que organizó ONU Mujeres en la Conferencia Regional, también sostuvo que “el cuidado en la forma que se sigue organizando es todavía una fuente de desigualdad. Es la base más dura de roer de las brechas entre varones y mujeres, pero es a la vez un profundizador de desigualdades entre las propias mujeres. Con Estados históricamente ausentes en la temática, las mujeres de altos ingresos pueden sortear la realización de las tareas de cuidado contratándolas en el mercado: espacios de cuidado infantil, trabajadoras domésticas, geriátricos. De esta manera pueden destinar más tiempo al desarrollo personal, laboral y profesional. Por el contrario, las familias pobres no pueden afrontar ese gasto y no encuentran opciones públicas, lo que hace que estas mujeres se queden a cargo del cuidado con mayores dificultades de lograr la autonomía económica”, explicó.

El Mapa Federal del Cuidado en la Argentina que comenzará a construir el ministerio con el apoyo de la CEPAL tiene como uno de sus objetivos reflejar cómo es la organización social del cuidado de la Argentina actual.