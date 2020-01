La inolvidable "lección" de Ruggeri a Walter Erviti

El ex volante Walter Ervitti estuvo en el programa radial Perros de la Calle y contó anécdotas sobre su relación con el oriundo de Corral de Bustos Oscar Ruggeri, el director técnico que lo hizo debutar en Primera en San Lorenzo.

"Cuando conocí a Oscar, él me dijo 'Vos podés hacer lo que quieras pero cuando termine el partido nosotros tenemos que haber ganado. Si ganamos está todo bien, si perdimos va a estar todo mal', así. Yo seguí haciendo caños ya preocupado por el resultado, sabía que había que ganar", contó Erviti.

En otro momento de la entrevista, agregó: "Oscar ha sido como un padre. De la nada me mandó con la Primera a entrenar y me llevó a debutar. Yo me levantaba a las ocho de la mañana en la pensión y él estaba desayunando con nosotros. Lo veíamos y era ver a tu papá. Yo ya llevaba como 50 ó 100 partidos en la Primera de San Lorenzo y me hacía vivir en la pensión con mis compañeros, no tenía auto y esa era la regla que tenía que cumplir".

Además narró una anécdota que lo marcó para siempre.



"Oscar me decía 'Vos salís y entrás el mismo día, no te podés ir a dormir a ningún lado y tenés que avisar lo que hacés y lo que no hacés'. Un día me voy a comer con mi hermano que jugaba en Huracán, se me hace tarde y para volver en colectivo al Bajo Flores la verdad que la dudé. Me quedé a dormir en lo de mi hermano y al otro día llegué y me llama Oscar. 'Walter, ¿todo bien? ¿algo para contarme?', le conté y me dice '¿A quién le pediste permiso? A partir de ahora vas a estar lesionado, no vas a jugar el fin de semana y rezá que el equipo pierda, porque sino no sólo no vas a jugar el fin de semana sino que no vas a jugar nunca más hasta que el equipo vuelva a perder'", manifestó.

Y sentenció, entre risas: "A partir de ahí le aviso a mi señora cada 15 minutos lo que estoy haciendo..."