Andrés Fassi disparó: "Somos la burla del fútbol en el mundo"

El presidente de Talleres Andrés Fassi continuó con su ronda mediática en defensa de la Superliga y contra la postergación del inicio de la segunda ronda, además de reafirmar su postura de apoyo al ente que hoy concesiona la Primera División del Fútbol argentino. "Es lo mejor que puede pasar por credibilidad y hay que respetar lo que se firmó. Somos la burla del mundo del fútbol, tenemos que unirnos. Ojalá que hoy sea el punto de partida de un fútbol argentino serio", comentó.

A su vez destacó que Talleres no puso reparos en ceder al Preolímpico a Nahuel Bustos y Facundo Medina. "A nosotros nos convendría postergar porque tenemos a dos jugadores fundamentales (Nahuel Bustos y Facundo Medina) en la Selección. Yo no puedo pensar que porque no tengo a Nahuel (Bustos) el fútbol no empiece. Eso es una locura, tenemos que ser serios".

"España reparte 3.500 millones de euros entre sus clubes y nosotros 200, pero no hay esa diferencia entre un fútbol y el otro. Tenemos que convencernos de trabajar como industria todos juntos, que se acaben las grietas", agregó el hombre fuerte de Pachuca.

Con relación a la chance de Bustos y Andrés Cubas a Boca, clarificó: "Los ofrecimientos formales son de Brasil y Portugal por Cubas y Bustos. Hay algo de Italia también. Tengo una reunión pendiente con la gente de Boca que puede ser mañana o pasado, pero hay una excelente relación. Siempre hemos tenido una buena relación con Boca, y a ambos nos ha ido bien".