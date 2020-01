Sportivo Belgrano de San Francisco llevará su reclamo ante la FIFA

Sportivo Belgrano de San Francisco está en conflicto con el club Cartaginés de Costa Rica, donde hasta hace un mes jugaba David Muller, hoy volante de Estudiantes de Río Cuarto.

El conflicto se debe a que por la rescisión del contrato del jugador, el club centroamericano debía abonar una multa a los dueños de su pase (Sportivo Belgrano y Cobresal).

Cartaginés debía pagar 18.000 dólares por no respetar el contrato del Muller.

Sportivo y Cobresal deben repartirse en partes iguales.

En declaraciones al diario La Nación, de Costa Rica, el presidente de Sportivo, Pablo Esser expresó: "En 15 días estaríamos demandando a Cartaginés ante la FIFA. Si en ese plazo nos comunicamos podríamos llegar a un acuerdo, pero a mí no me han atendido el teléfono. No me responden”.



"Había un acuerdo para pagar menos de ese monto, quedó roto una vez finalizaron las conversaciones. No me contestan y por eso ahora yo voy a reclamar el total del monto. Ya el arreglo que lo habíamos hecho extraoficial no corre más. Ahora vamos por el total”, agregó.