Pretemporada: Talleres le ganó a Brown y tiene un equipo base

En Talleres ya arranca la base para afrontar la parte restante de la Superliga y la Copa de la Superliga, por ende el DT Alexander Medina no desaprovecha oportunidad para avanzar con la formación del equipo. Y al parámetro que terminó jugando en diciembre, tuvo que remendar algunas piezas ausentes, laboratorio en marcha que utilizó en el amistoso ante Almirante Brown de Isidro Casanova.

Vale aclarar que no puede contar por tres partidos aproximadamente con Nahuel Bustos y Facundo Medina, que fueron cedidos al Seleccionado Argentino Sub 23 para disputar el preolímpico en Colombia. Por eso es que tampoco tuvo "titulares" en el ensayo, ya que como Dayro Moreno llegó el sábado a la pretemporada, no tuvo minutos de juego.

Entonces, Medina apostó a la base con una delantera suplente. La formación fue con Guido Herrera; Leo Godoy, Juan Cruz Komar, Paparelli y Enzo Díaz; José Mauri y Andrés Cubas; Tomás Pochettino; Álvez, Romero, Solari. Ese equipo venció 2 a 1 con goles de Cubas y Solari. El elenco de Buenos Aires igualó transitoriamente de la mano de Velázquez.

Jonathan Menéndez, quien se recupera de una molestia, anotó el tanto del triunfo de la Reserva, que alistaron con Caranta; Schott, Gandolfi, Tenaglia, Villalba; Méndez, Navarro; Moreno; Ojeda, Valoyes, Fragapane. En principio, Fragapane será parte de los titulares como en el 2018, y el colombiano Valoyes podría quedarse seis meses más, noticia que causó sorpresa en barrio Jardín, por pedido de Medina.

El plantel ya se encuentra en Florencio Varela, el predio de Defensa y Justicia, para continuar con la pretemporada.