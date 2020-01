Crimen en Melchor Romero: sospechan de joven de 17 años

La Policía de La Plata busca desde este sábado a Exequiel, el adolescente de 17 años cuya madre, sobrina y padrastro aparecieron asesinados el 1 de enero en el trágico crimen en Melchor Romero.

El fiscal Marcelo Martini, quien lleva adelante la investigación, dijo que el joven es "una pieza clave" y aseguró que su testimonio "podría ser muy útil". Además expresó: "Hay versiones de todo tipo, pero hay que cotejar todo y lo importante es que aparezca".

En diálogo con la prensa, volvió a reiterar que el adolescente no se encuentra imputado al día de la fecha, aunque advirtió que "la situación lo está tornando sospechoso", y que por este motivo efectivos de la Policía de La Plata lo están buscando "casa por casa".

"No tiene dinero, debe estar por ahí dando vueltas, por qué no se presenta, no lo sé", señaló el fiscal, quien explicó que "la familia no habla mucho".

Acerca de la investigación sobre el triple homicidio, el fiscal dijo que "hay pocos elementos de prueba" porque, por ejemplo, el o los cuchillos con los que se cometieron los crímenes no fueron encontrados y los vecinos de la cuadra aseguraron no haber escuchado nada.

"De un lado de la casa hay un cañaveral y del otro otra casa, pero son amplias, tipo quintas. Además como era Año Nuevo, había muchos ruidos, petardos", sostuvo el funcionario.

