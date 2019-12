Mensaje navideño de Evo Morales: llamó a "recuperar la democracia en Bolivia"

El ex presidente de Bolivia Evo Morales publicó este martes un video con un mensaje navideño en el que aseguró que se encuentra "coordinando movimientos sociales" desde Argentina "para recuperar la democracia" en su país.

"Desde Argentina nos encontramos coordinando con movimientos sociales para recuperar la democracia en nuestra querida Bolivia", manifestó Morales en su cuenta de la red social Twitter.

A su vez, ratificó la denuncia por el "golpe de Estado" tras el reporte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que indicó que hubo fraude en las elecciones celebradas el pasado 20 de octubre, al tiempo que enumeró los logros de su gestión.

"En corto tiempo, gracias a nuestro proceso de cambio, liberamos Bolivia en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, y este proceso debe volver. Volveremos en corto tiempo como siempre millones y millones democráticamente para continuar con nuestra revolución democrática cultural", afirmó el ex mandatario.

En cuanto a la Navidad, señaló que "es una fiesta de confraternidad" y que "encontrar vías de reconciliación es el mejor homenaje a Jesús, que luchó por los más pobres".

En tanto, la ex jefa de Gabinete de Evo Morales, Patricia Hermosa, fue liberada por la Fiscalía boliviana debido a la falta de elementos que la vinculen con los casos abiertos por "sedición y terrorismo".



"El fiscal ha establecido que no existe ningún elemento que la vincule a la denunciada en el entendido que no existen esos indicios racionales. No existen elementos de objetividad que la vinculen, que haya financiado a algún terrorista, que haya cometido actos de terrorismo", declaró Gróver Salazar, abogado de la ex funcionaria.

En cuanto a las próximas elecciones que se realizarán en Bolivia, el heredero político del ex jefe de Estado, Andrónico Rodríguez, y el ex presidente de centroderecha, Carlos Mesa, son los precandidatos que lideran las preferencias de voto, según un sondeo que trascendió en las últimas horas.

Fuente: Noticias Argentinas