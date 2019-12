La cúpula de la UCR estará conformada con paridad de género

La Unión Cívica Radical llevó adelante este lunes su Congreso Nacional en el que avanzó sobre la elección de sus nuevas autoridades y analizó el papel que tendrá el partido en el nuevo contexto político nacional tras la derrota de Juntos por el Cambio en los comicios del 27 de octubre.

Por primera vez en su historia, la cúpula del partido centenario quedó conformada con paridad de género luego de aprobarse la medida en la última convención nacional. Así, Alfredo Cornejo continuará como presidente, Gerardo Morales como secretario general, Alejandra Lorden como 1° vicepresidente, Ángel Rosas como 2° vicepresidente; la cordobesa Soledad Carrizo estará a cargo de la 3° Vicepresidencia.

🙋🏻‍♀ď¸ÂÄ‘ÂŸÂ™Â‹Ä‘ÂŸÂĹĽ‍♂ď¸Â La elección de hoy tendrá una novedad sustancial: será la primera vez que la mesa directiva de la UCR tendrá paridad de género, luego de aprobarse en la última sesión de la Convención Nacional. — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) December 16, 2019

En una histórica elección de autoridades para nuestro partido, con acuerdo unánime, la @UCRNacional por primera vez va a estar conformado con paridad 👏🏽

Vamos a seguir trabajando en todos los rincones de la Argentina 🇦🇷🇵🇱 pic.twitter.com/gwMsZGjLjq — Soledad Carrizo (@MSoleCarrizo) December 16, 2019

En ese marco, Cornejo adelantó que el partido debe orientar sus esfuerzos a construir un candidato fuerte de cara a las elecciones a presidente de 2023. "Los radicales cumplimos con la responsabilidad de ayudar al país con nuestra participación en la coalición que gobernó la Argentina. Con nuestros legisladores y todo nuestro despliegue territorial", remarcó en referencia a Juntos por el Cambio.

En materia política, Cornejo afirmó que no es momento de “cargar con la culpa por las frustraciones del pasado”, y que el radicalismo es el partido de la oposición mejor vertebrado para liderar la coalición en este momento. “Incluso con la posibilidad de sumar a nuevos socios", destacó.

[AHORA] "Los radicales cumplimos con la responsabilidad de ayudar al país con nuestra participación en la coalición que gobernó la Argentina. Con nuestros legisladores y todo nuestro despliegue territorial".



Habla @DifusionCornejo.#RadicalesProtagonistas pic.twitter.com/mGmjrVFycn — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) December 16, 2019

Y agregó que "no hay que dejar pasar el concepto de 'tierra arrasada'”. “Hace 4 años recibimos una bomba de tiempo en lo económico y lo social. También somos conscientes de que no se lograron resolver los problemas económicos. Hace 8 años que estamos en recesión. Todos debemos asumir las responsabilidades. No hay ningún gobierno fundacional en la Argentina", opinó en clara oposición a las declaraciones del actual Gobierno de Alberto Fernández.