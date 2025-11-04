Apps de trasporte: la Municipalidad fijó fecha para el registro digital obligatorio para empresas y choferes

“A esta altura no debe generar polémica. Venimos trabajando con ambos sectores y creemos que todos vamos a estar conformes con la reglamentación”, puntualizó Ignacio Gei.

La Municipalidad anunció la apertura del registro digital obligatorio para empresas y conductores que quieran prestar servicio dentro del ejido capitalino.

En ese marco, las inscripciones para empresas estarán habilitadas desde el lunes 10de noviembre mientras que el martes 25 del corriente mes, será el turno para los choferes, quienes deberán elegir una aplicación para trabajar.

Entre los requisitos, el secretario de Mondernización, Ignacio Gei, en declaraciones a Canal 10, indicó que deben tener el número de CIUL y estar habilitados por el municipio: "Esos serán los requisitos para las empresas", destacó y agregó que el proceso busca poner orden en un sistema que ya existe de hecho.

“A esta altura no debe generar polémica. Venimos trabajando con ambos sectores y creemos que todos vamos a estar conformes con la reglamentación. Esperamos que sea un ecosistema que le sirva a todos los vecinos”, puntualizó el funcionario.

En el sitio web oficial del municipio www.cordoba.gob.ar, ya está habilitado el botón “App Movilidad – Registro Digital”.

Gei aclaró además que la ordenanza no fija un límite de vehículos y que los taxistas o remiseros que lo deseen podrán inscribirse también para operar por aplicación.