La inflación de octubre en Córdoba fue del 2,3% según la estimación del IETSE del Centro de Almaceneros

Belgrano mereció más, pero fue empate ante Tigre en el Gigante de Alberdi
El Celeste igualó 0 a 0 frente al equipo de Victoria por la 14ta fecha del Torneo Clausura y sigue adentro del lote de los equipos que se meten en el octogonal.
El Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas publicó el Informe Económico y Social–Octubre 2025. Entre los datos relevantes, destaca que en el 51,4% de los hogares al menos un integrante debió eliminar alguna comida diaria, principalmente la cena.Córdoba03/11/2025Redacción La NUEVA Mañana
Este lunes el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, publicó el Informe Económico y Social–Octubre 2025.
En el mismo se indica que durante el mes de octubre 2025, la inflación medidapor el IETSE se ubicó en 2,3%, "reflejando en gran parte los efectos de la volatilidad cambiaria preelectoral".
La dinámica de precios estuvo marcada por una nueva fase de inestabilidad en el tipo de cambio, que mostró un breve descenso en las 24-48 horas posteriores a las elecciones legislativas, para luego recuperar terreno y ubicarse en el límite superior de la banda de flotación.
En la segunda quincena del mes se registró un traslado parcial a precios (pass-through) de las variaciones del dólar, sin que se haya trasladado completamente a los bienes esenciales.
Aun así, el rubro Alimentos y bebidas sin alcohol, de mayor ponderación en el índice de precios, mostró un incremento del 2,8%, impulsado por alzas en lácteos (5%), carne vacuna (7%), aceites, harinas y farináceos (7%), entre otros.
"Este comportamiento, combinado con aumentos en otros rubros, explica el número inflacionario obtenido durante octubre", se indica en el informe.
Desde el plano social, los resultados de las Encuestas de Hogares del IETSE, que abarcaron "2.500 casos efectivos durante el mes pasado", reconfirman un estancamiento crítico de los indicadores sociales y un agravamiento de la inseguridad alimentaria.
- El 58% de los hogares no logró cubrir de manera satisfactoria la Canasta Básica Alimentaria (CBA), evidenciando consumos por debajo de los parámetros nutricionales mínimos.
- Entre quienes sí alcanzaron la CBA, el 72% lo hizo gracias a asistencia estatal (AUH, Tarjeta Alimentar, programas provinciales).
- En el 51,4% de los hogares, al menos un integrante debió eliminar alguna comida diaria, principalmente la cena.
- El 30,5% reportó situaciones de hambre no satisfecho.
- En el 19,7% de los hogares se pidió comida o dinero para alimentarse.
- El 10,8% señaló que algún miembro comió solo una vez al día o ayunó forzadamente.
- El 90,8% de las familias debió financiar alimentos durante Octubre: 39,7% con tarjetas de crédito, 39,3% al fiado, 11,8% con dinero prestado, y apenas el 9,2% pudo afrontar sus compras sin financiamiento.
El informe del instituto del Centro de Almaceneros añade que "estos datos revelan una profundización del deterioro social, donde el acceso a los alimentos se sostiene cada vez más sobre mecanismos de deuda y asistencia estatal".
En cuanto al consumo, octubre fue el peor mes del año en ventas minoristas, con una caída del 9,5% interanual en volumen.
"En el acumulado Enero-Octubre 2025 frente al mismo período de 2024, se observa un retroceso del 22,4%, explicado por el crecimiento sostenido de los precios por encima de los salarios", se explica en el documento.
Y continúa el informe del IETTSE: "La persistencia inflacionaria, que difícilmente vuelva a perforar el piso del 2% mensual en lo que resta del año - considerando los aumentos previstos en tarifas de gas, servicios públicos, prepagas y combustibles- continuará erosionando el poder adquisitivo y restringiendo el consumo interno".
El fuego se declaró en las últimas horas de la tarde en el domicilio de calle Miguel del Sesse 2.788, en la zona este de esta capital. En la vivienda se encontraban cinco niños junto a su madre. Trabajó personal de la Dirección de Bomberos y del DUAR.
Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, el número de trabajadores "en blanco" a julio de 2025 alcanzó un nuevo mínimo desde fines de 2023. Los trabajadores asalariados registrados en la seguridad social en julio pasado alcanzaron a 10.096.000.
A partir de la ley 11.003 de 2024, el 3 de noviembre se conmemora el hecho y se homenajea a las víctimas del atentado ocurrido hace 30 años. La norma estableció la incorporación del ataque a la currícula escolar, y comprende a todos los niveles y modalidades.
El fiscal federal Maximiliano Hairabedián confirmó que el juez Hugo Vaca Narvaja dictó el procesamiento del ex legislador en relación a inconsistencias significativas en sus declaraciones juradas.
Hernán Felipe Herrera Larenas, pareja de la víctima y el único imputado por el asesinato, se negó a declarar ante el tribunal. La mamá de la mujer y una amiga brindaron detalles sobre la situación de violencia que atravesó la víctima.
El fiscal Gerardo Reyes dispuso que Laurta permanecerá en la cárcel de Cruz del Eje mientras avanza la investigación. El integrante del grupo misógino "Varones Unidos" está imputado por homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género.
La resolución establece un descuento del 60% de los recargos por mora para aquellos contribuyentes que elijan abonar al contado y, además, habilita planes de pago de hasta 18 cuotas.
La fiscal Sabrina Ardiles acusó a tres oficiales que habrían atacado a un adolescente en medio de un control ilegal. El chico fue interceptado violentamente por los integrantes de la fuerza mientras andaba en bicicleta.
La Asociación Bancaria expresó “enérgicamente” su rechazo a “toda reforma laboral que implique pérdida de derechos”, y dijo que el proyecto que impulsa el Gobierno “busca destruir el salario".
Así lo informó el Financial Times, según dejaron trascender funcionarios de Estados Unidos que discuten promover la adopción del dólar en otros países para contrarrestar a China.
La Agencia Córdoba Cultura y el Polo Audiovisual invitan a vivir una nueva edición de la Noche de los Museos 2025 en el Centro de Producción y Animación Quirino Cristiani, el 7 de noviembre.
Arranca el último gran evento de comercio online de 2025, con importantes descuentos y cuotas para las compras de fin de año como indumentaria, calzado, electrodomésticos y viajes, entre otros rubros. En esta nota, todos los detalle.
En la ciudad de Buenos Aires dará inicio este jueves el juicio que tiene entre sus acusados a una veintena de exfuncionarios y 65 empresarios por presuntamente conformar una asociación ilícita de adjudicación de contratos públicos.