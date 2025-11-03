La inflación de octubre en Córdoba fue del 2,3% según la estimación del IETSE del Centro de Almaceneros

La inflación medida por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) se ubicó en 2,3% para octubre 2025. Foto ilustrativa: archivo

La inflación medida por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) se ubicó en 2,3% para octubre 2025. Foto ilustrativa: archivo

Este lunes el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, publicó el Informe Económico y Social–Octubre 2025.

En el mismo se indica que durante el mes de octubre 2025, la inflación medidapor el IETSE se ubicó en 2,3%, "reflejando en gran parte los efectos de la volatilidad cambiaria preelectoral".

La dinámica de precios estuvo marcada por una nueva fase de inestabilidad en el tipo de cambio, que mostró un breve descenso en las 24-48 horas posteriores a las elecciones legislativas, para luego recuperar terreno y ubicarse en el límite superior de la banda de flotación.

En la segunda quincena del mes se registró un traslado parcial a precios (pass-through) de las variaciones del dólar, sin que se haya trasladado completamente a los bienes esenciales.

Aun así, el rubro Alimentos y bebidas sin alcohol, de mayor ponderación en el índice de precios, mostró un incremento del 2,8%, impulsado por alzas en lácteos (5%), carne vacuna (7%), aceites, harinas y farináceos (7%), entre otros.

"Este comportamiento, combinado con aumentos en otros rubros, explica el número inflacionario obtenido durante octubre", se indica en el informe.

Dato que arroja el informe del IETSE respecto a octubre 2025: el 90,8% de las familias debió financiar alimentos durante el mes pasado. Foto: LaVozMisiones

Indicadores sociales

Desde el plano social, los resultados de las Encuestas de Hogares del IETSE, que abarcaron "2.500 casos efectivos durante el mes pasado", reconfirman un estancamiento crítico de los indicadores sociales y un agravamiento de la inseguridad alimentaria.

- El 58% de los hogares no logró cubrir de manera satisfactoria la Canasta Básica Alimentaria (CBA), evidenciando consumos por debajo de los parámetros nutricionales mínimos.

- Entre quienes sí alcanzaron la CBA, el 72% lo hizo gracias a asistencia estatal (AUH, Tarjeta Alimentar, programas provinciales).

- En el 51,4% de los hogares, al menos un integrante debió eliminar alguna comida diaria, principalmente la cena.

- El 30,5% reportó situaciones de hambre no satisfecho.

- En el 19,7% de los hogares se pidió comida o dinero para alimentarse.

- El 10,8% señaló que algún miembro comió solo una vez al día o ayunó forzadamente.

- El 90,8% de las familias debió financiar alimentos durante Octubre: 39,7% con tarjetas de crédito, 39,3% al fiado, 11,8% con dinero prestado, y apenas el 9,2% pudo afrontar sus compras sin financiamiento.

El informe del instituto del Centro de Almaceneros añade que "estos datos revelan una profundización del deterioro social, donde el acceso a los alimentos se sostiene cada vez más sobre mecanismos de deuda y asistencia estatal".

Consumo y actividad comercial

En cuanto al consumo, octubre fue el peor mes del año en ventas minoristas, con una caída del 9,5% interanual en volumen.

"En el acumulado Enero-Octubre 2025 frente al mismo período de 2024, se observa un retroceso del 22,4%, explicado por el crecimiento sostenido de los precios por encima de los salarios", se explica en el documento.

Y continúa el informe del IETTSE: "La persistencia inflacionaria, que difícilmente vuelva a perforar el piso del 2% mensual en lo que resta del año - considerando los aumentos previstos en tarifas de gas, servicios públicos, prepagas y combustibles- continuará erosionando el poder adquisitivo y restringiendo el consumo interno".