ALCOHOLIZADO. Afortunadamente, excluyendo al conductor que sufrió traumatismos leves, no se registraron más personas lesionadas y solo se constataron daños materiales en medianeras y portones. Foto Policía de Córdoba

Un conductor alcoholizado perdió el control de su vehículo y chocó contra dos viviendas en la noche del sábado en barrio Los Plátanos.

El episodio sucedió en calle Santa Ana al 3200 cuando un hombre mayor de edad que circulaba en un automóvil Renault Sandero Stepway perdió el control del rodado por causas a establecer, saliendo de la vía y colisionando contra dos domicilios. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y solo se constataron daños materiales en medianeras y portones.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales debieron intervenir cuando familiares del conductor intentaron agredirlos. Para dispersar a los agresores, se utilizó agente químico, logrando restablecer el orden, informó la Policía.

El conductor fue asistido por un servicio de emergencias , diagnosticandole traumatismo de cráneo leve, y posteriormente trasladado al Hospital Eva Perón. Durante la intervención, se constató que presentaba halitosis alcohólica.