Renunció Francos y Adorni lo reemplazará como jefe de Gabinete; también se fue Catalán

Instituto cayó en Alta Córdoba frente a Rosario Central
Fue 3 a 1 para los rosarinos por la 14ta fecha del Clausura. Malcorra, Di María Y Ovando marcaron para la visita. Jhon Córdoba había puesto en ventaja a la Gloria.
El anuncio lo hizo a través de las redes sociales tras los rumores que circularon en la semana. Manuel Adorni, el vocero presidencial, asumirá en su lugar. Además, con menos de dos meses de gestión, Lisandro Catalán renunció al cargo de ministro del Interior.Política31/10/2025Redacción La Nueva Mañana
Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete del gobierno de Milei esta noche de viernes y la misma decisión tomó el ya ex ministro del Interior, Lisandro Catalán, que había asumido hace muy poco tiempo, luego de las elecciones legislativas bonaerenses, donde La Libertad Avanza perdió a manos del PJ por 14 puntos.
En su comunicado, Francos explicó que su salida busca que Milei pueda "afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia" tras los comicios.
"Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno", expresó el funcionario saliente.
Francos también destacó lo que llamó una "extraña coincidencia" en su gestión: "mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos".
"Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo", concluyó.
Por su parte, Catalán escribió: Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina.
Este viernes se realizó en esta capital la 12a. Marcha por el Derecho a la Salud Mental. La movilización partió de Colón y La Cañada y concluyó en el Patio Olmos. Un nutrido grupo de manifestantes participaron, convocados por un amplio colectivo de organizaciones.
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires se reunió con más de 40 intendentes, todos alineados en el Movimiento Derecho al Futuro, la línea interna dentro del PJ bonaerense que responde al mandatario. El encuentro se prolongó por más de tres horas.
Previo a la reunión entre Mauricio Macri y el presidente Javier Milei, los legisladores que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se preparan para incorporarse a la bancada de La Libertad Avanza y el PRO atraviesa otra fractura.
La expresidenta emitió un mensaje con un análisis de las elecciones legislativas nacionales, en el que cuestionó el desdoblamiento de los comicios en provincia de Buenos Aires y alertó sobre la injerencia de Donald Trump.
"Hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo", había observado días atrás el presidente del Pro, en referencia a la gestión libertaria. Además, adelantó que pretende robustecer su partido, camino a 2027.
El presidente Javier Milei destacó como “extremadamente positiva” la reunión que mantuvo este jueves en Casa Rosada, con 20 gobernadores. "Yo no dialogo con comunistas", expresó, respecto a la exclusión de cuatro mandatarios.
El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales confirmó este jueves los triunfos del peronismo en La Rioja, La Pampa y Santa Cruz, y de LLA en Chaco y Chubut. En todos los casos, los números habían terminado muy ajustados.
El triunfo del frente Federales Defendamos La Rioja sobre La Libertad Avanza fue por apenas 782 votos, según reveló el conteo definitivo, que fue informado este miércoles. Las dos bancas en disputa quedaron repartidas entre ambas fuerzas.
La 12a. edición de la marcha se lleva a cabo este viernes desde las 17 desde Colón y General Paz. En un contexto de retrocesos, recortes y ajustes, alertan que hay un incremento exponencial de la demanda de atención en salud mental.
De 18 a 23, organizado por la Comunidad Mexicana y las comunidades de Perú, Chile y Venezuela, con el acompañamiento de la Municipalidad de Córdoba, se podrá participar de manera gratuita de talleres, música en vivo y mucha gastronomía.
La Administración Provincial del Seguro de Salud actualizó sus valores para afiliados; además, el aporte al Fondo de Enfermedades Catastróficas. Los nuevos valores rigen desde el 1 de noviembre, según se informó en el Boletín Oficial.