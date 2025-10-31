Renunció Francos y Adorni lo reemplazará como jefe de Gabinete; también se fue Catalán

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete del gobierno de Milei esta noche de viernes y la misma decisión tomó el ya ex ministro del Interior, Lisandro Catalán, que había asumido hace muy poco tiempo, luego de las elecciones legislativas bonaerenses, donde La Libertad Avanza perdió a manos del PJ por 14 puntos.

En su comunicado, Francos explicó que su salida busca que Milei pueda "afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia" tras los comicios.

"Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno", expresó el funcionario saliente.

Francos también destacó lo que llamó una "extraña coincidencia" en su gestión: "mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos".

"Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo", concluyó.

Por su parte, Catalán escribió: Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina.