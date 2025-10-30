La Fiscalía General firmó un convenio de adhesión con la Nación para la búsqueda de personas desaparecidas

Informaron que el trabajo coordinado establece mecanismos de cooperación a los efectos de intervenir articuladamente en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas, agilizando los procesos y el adecuado intercambio de información. Foto: gentileza

El fiscal General Juan Manuel Delgado y el fiscal General Adjunto José Gómez Demmel formalizaron un convenio con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para poner a disposición los recursos con los que cuenta el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) para la búsqueda de personas desaparecidas, extraviadas y/o halladas no identificadas (NN).

El objetivo, según se informó, es fortalecer y agilizar los circuitos de investigación a nivel nacional y prestar debida colaboración a las autoridades judiciales.

Precisaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) que de esta manera se formaliza el trabajo coordinado que se venía realizando, estableciendo mecanismos de cooperación a los efectos de intervenir articuladamente en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas, agilizando los procesos y el adecuado intercambio de información.