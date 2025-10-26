Natalia de la Sota celebró la renovación de banca y adelantó: "El diálogo no lo corto con ninguna fuerza política"

"Vamos a resistir las políticas de Javier Milei, a seguir defendiendo a las universidades, a los jubilados, a las personas con discapacidad, a los trabajadores y a los comercios", sostuvo desde el escenario luego de celebrar los resultados. Foto: Lucrecia Bianchini / LNM

"Vamos a resistir las políticas de Javier Milei, a seguir defendiendo a las universidades, a los jubilados, a las personas con discapacidad, a los trabajadores y a los comercios", sostuvo desde el escenario luego de celebrar los resultados. Foto: Lucrecia Bianchini / LNM

Luego de la difusión de los datos oficiales de las elecciones legislativas, Natalia de la Sota celebró la renovación de su banca y la consolidación de Defendamos Córdoba. La alianza de la diputada que se abrió del cordobesismo, liderado por Juan Schiaretti, fue la tercera fuerza más votada en la provincia.

"Yo el diálogo no lo corto con ninguna fuerza política, pero vamos a seguir consolidando este espacio", dijo a la prensa luego de ser consultada por la futura relación con el bloque de Provincias Unidas.

En un efusivo discurso junto a su militancia, la referente peronista agradeció el apoyo que alcanzó el 8,7% del total de votos de Córdoba. La Libertad Avanza consechó más del 42% y logró imponer cinco legisladores, seguido por Provincias Unidas, que alcanzó poco más del 28% de los sufragios, y sumó tres bancas en la Cámara baja.

"En Córdoba hacía falta volver hablar de justicia social, a pensar en sociedades justas, y acá estamos festejando este logro enorme que es sostener una banca", dijo desde el escenario. "Nos enfrentamos al oficialismo provincial y todo su aparato y al partido del Gobierno nacional", señaló y festejó la obtención del tercer puesto a nivel provincial: "Tenemos un espacio en la Cámara de Diputados por cuatro años más".

Y aseguró: "Tengan la certeza absoluta que vamos a hacer lo que dijimos, no vamos a hacer otra cosa que cumplir, no somos funcionales a ninguna fuerza política".

En la misma línea, destacó la figura de su padre Juan Manuel de la Sota y reforzó: "Este es el logro de las convicciones, de mantener la palabra, es el logro de la coherencia, de lo que uno piensa, dice y hace, es lo fundamental en la vida política".

