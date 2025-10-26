Natalia de la Sota celebró la renovación de banca y adelantó: "El diálogo no lo corto con ninguna fuerza política"

La Libertad Avanza ganó en 14 provincias y en CABA; Fuerza Patria, en 8 provincias
La fuerza política que lidera Javier Milei obtuvo victorias en los principales distritos del país, donde sobresalen Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.
Tras la difusión de los datos oficiales, la candidata de Defendamos Córdoba llegó al escenario del Hotel ACA y festejó el 8,7% junto a su militancia. La diputada que se abrió del schiarettismo se consolidó como tercera fuerza en la provincia.Política26/10/2025Redacción La Nueva Mañana
Luego de la difusión de los datos oficiales de las elecciones legislativas, Natalia de la Sota celebró la renovación de su banca y la consolidación de Defendamos Córdoba. La alianza de la diputada que se abrió del cordobesismo, liderado por Juan Schiaretti, fue la tercera fuerza más votada en la provincia.
"Yo el diálogo no lo corto con ninguna fuerza política, pero vamos a seguir consolidando este espacio", dijo a la prensa luego de ser consultada por la futura relación con el bloque de Provincias Unidas.
En un efusivo discurso junto a su militancia, la referente peronista agradeció el apoyo que alcanzó el 8,7% del total de votos de Córdoba. La Libertad Avanza consechó más del 42% y logró imponer cinco legisladores, seguido por Provincias Unidas, que alcanzó poco más del 28% de los sufragios, y sumó tres bancas en la Cámara baja.
"En Córdoba hacía falta volver hablar de justicia social, a pensar en sociedades justas, y acá estamos festejando este logro enorme que es sostener una banca", dijo desde el escenario. "Nos enfrentamos al oficialismo provincial y todo su aparato y al partido del Gobierno nacional", señaló y festejó la obtención del tercer puesto a nivel provincial: "Tenemos un espacio en la Cámara de Diputados por cuatro años más".
"Vamos a resistir las políticas de Javier Milei, a seguir defendiendo a las universidades, a los jubilados, a las personas con discapacidad, a los trabajadores y a los comercios", sostuvo en cuanto a su labor en la Cámara baja.
Y aseguró: "Tengan la certeza absoluta que vamos a hacer lo que dijimos, no vamos a hacer otra cosa que cumplir, no somos funcionales a ninguna fuerza política".
En la misma línea, destacó la figura de su padre Juan Manuel de la Sota y reforzó: "Este es el logro de las convicciones, de mantener la palabra, es el logro de la coherencia, de lo que uno piensa, dice y hace, es lo fundamental en la vida política".
Noticia relacionada:
La fuerza política que lidera Javier Milei obtuvo victorias en los principales distritos del país, donde sobresalen Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.
Tras conocerse los resultados de las elecciones, en el búnker cordobés de La Libertad Avanza se hicieron presentes los candidatos principales de la lista, referentes como Luis Juez y simpatizantes.
El presidente Javier Milei se presentó en el búnker de La Libertad Avanza tras la victoria lograda en la mayoría de los distritos del país y se mostró con un discurso muy medido.
Provincias Unidas celebró el segundo lugar obtenido en las elecciones, con un breve acto en el que tomaron la palabra el gobernador Martín Llaryora y el exmandatario y diputado nacional electo, Juan Schiaretti.
La fuerza política que lidera Javier Milei obtuvo victorias en los principales distritos del país, donde sobresalen Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.
Tras conocerse los resultados de las elecciones, en el búnker cordobés de La Libertad Avanza se hicieron presentes los candidatos principales de la lista, referentes como Luis Juez y simpatizantes.
El presidente Javier Milei se presentó en el búnker de La Libertad Avanza tras la victoria lograda en la mayoría de los distritos del país y se mostró con un discurso muy medido.
Provincias Unidas ganó en departamentos del oeste y del norte provincial, donde la figura del exgobernador históricamente ha sido muy buena.
El espacio Fuerza Patria sumó apenas el 4,5% de los votos en Córdoba, exponiendo una muy pobre elección. En tanto, el exárbitro, el titular del PRO Córdoba y el exintendente de San Francisco tampoco lograron reelegir.
La lista encabezada por Gonzalo Roca ganó los comicios a diputados nacionales en Córdoba, mientras que Juan Schiaretti, el candidato del oficialismo local que integra Provincias Unidas, quedó en segundo lugar. En tanto, la sorpresa la dio Natalia de la Sota, con Defendamos Córdoba, que se metió en el tercer lugar, desplazando al kirchnerismo.
La provincia renueva la mitad de sus representantes en la Cámara de Diputados. En ese marco, 18 listas disputarán las nueve bancas este 26 de octubre, donde se utilizará por primera vez la boleta única de papel (BUP) a nivel nacional.
En estas elecciones de medio término el Senado cambia 24 bancas y la Cámara baja pone en juego 127 lugares. Córdoba junto a otras 15 provincias solo vota diputados.
Se eligen 127 diputados nacionales, la mitad del cuerpo. En tanto en la Cámara alta se renueva un tercio de las bancas, es decir 24 senadores. Sólo en ocho distritos electorales se vota este domingo para renovar sus representantes en el Senado.
Así lo analizan los medios de Francia, Alemania, los Estados Unidos y Reino Unido, que recurrieron a analistas para explicarlo, estas elecciones legislativas "son vitales" para los próximos dos años del Gobierno de Javier Milei.
El primer candidato de la lista que se referencia con el peronismo a nivel nacional va por la renovación de su banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Se mostró confiado en el resultado de los comicios en la provincia en cuanto al desempeño de su espacio.