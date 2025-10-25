El autor intelectual del triple femicidio estaría preso en una Alcaldía de Palermo

Redacción La Nueva MañanaCórdoba21/10/2025
Estará disponible para su descarga a partir de noviembre. Cuenta con el respaldo de Bancor y el desarrollo tecnológico de Globant. Permitirá abonar con QR en cualquier comercio del país y otorgará reintegros en consumos.
22/10/2025
La trabajadora forma parte del Colectivo de Fotorreportaje “Fotógrafos en lucha”. Según revela el Cispren, agentes de civil restringieron su labor y la interceptaron "sin mediar justificación alguna".
23/10/2025
La fuerza en la que participa el oficialismo de la provincia, donde convergen los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy, Santa Cruz y Corrientes, realizó este jueves un multitudinario acto de cierre de campaña para las legislativas del domingo en Plaza de la Música.
24/10/2025
Profundo dolor causó en el Mundo Celeste la triste noticia. En la mañana de este viernes colisionaron un automóvil VW Crossfox y un camión. Uno de los ocupantes del vehículo menor falleció y otros dos debieron ser hospitalizados. Habían asistido al partido Belgrano-Argentinos.
24/10/2025
El sobrevuelo rasante de la enorme aeronave provocó sorpresa entre los vecinos de Villa Carlos Paz, que difundieron imágenes en redes sociales con distintas teorias. La nave es del gobierno de Santiago del Estero y particio de un simulacro de operativo de seguridad náutica.