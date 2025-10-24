Intervención de EE. UU. en el Caribe: Petro cuestionó los ataques a supuestas barcas del narcotráfico

Petro afirmó que algunas de las víctimas mortales de los ataques estadounidenses contra supuestos barcos narcotraficantes eran civiles inocentes, y reiteró su acusación de que los ataques violan el derecho internacional. Foto: archivo.

Luego de los cuestionamientos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre los constantes ataques estadounidenses contra supuestos barcos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, que causaron la muerte de más de 40 personas, Donald Trump lo acusó de colaborar con el crimen organizado.

En una conversación exclusiva con CBS News a principios de esta semana, Petro afirmó que algunas de las víctimas mortales de los ataques estadounidenses contra supuestos barcos narcotraficantes eran civiles inocentes, y reiteró su acusación de que los ataques violan el derecho internacional.

El mandatario de Estados Unidos acusó a Petro de respaldar a narcotráficantes y lo incluyó en la llamada Lista Clinton, junto a su esposa, Verónica Alcocer; su ministro del Interior, Armando Benedetti; y su hijo, Nicolás Petro Burgos.

La acusación sucede en medio de una avanzada de las tropas estadounidenses en el Caribe, con una fuerte militarización y un aumento de la persecución bajo la excusa de combartir la venta de sustancias ilegales. Los operativos sumaron un saldo de 40 víctimas fatales y se desconoce cómo comprobaron los supuestos delitos. Diferentes líderes de latinoamérica cuestionaron la intervención de Trump.

En una declaración publicada en X Petro reaccionó a las sanciones: "Combatir el narcotráfico durante décadas… me ha traído esta medida del gobierno de la sociedad a la que tanto ayudamos a frenar su consumo de cocaína. Una completa paradoja, pero ni un paso atrás ni nunca de rodillas".

Luego de la defensa de Petro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro arremetió contra el mandatario y anunció las sanciones.

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent con un fuerte injerencismo.

“El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo que Estados Unidos “no hará la vista gorda ante el apaciguamiento y el envalentonamiento de Petro a los narcoterroristas”.