Intervención de EE. UU. en el Caribe: Petro cuestionó los ataques a supuestas barcas del narcotráfico

Redacción La Nueva MañanaCórdoba21/10/2025
Estará disponible para su descarga a partir de noviembre. Cuenta con el respaldo de Bancor y el desarrollo tecnológico de Globant. Permitirá abonar con QR en cualquier comercio del país y otorgará reintegros en consumos.
Redacción La Nueva MañanaCórdoba24/10/2025
La Municipalidad anunció un operativo especial para garantizar que todas las personas participen de los comicios. El Registro Civil central y los 17 CPC abrirán el fin de semana para quienes deseen retirar el DNI. Los detalle en la nota.
Redacción La NUEVA MañanaCórdoba23/10/2025
Intensas precipitaciones se produjeron en las pimeras horas de la tarde de este jueves en distintas localidades del departamento Río Cuarto. Imágenes de la granizada, con piedras en algunos casos "del tamaño de pelotas de golf", se viralizaron en redes.
Redacción La NUEVA MañanaDeportes 23/10/2025
Fin de la ilusión. Con un Gigante teñido de celeste (a pesar de la prohibición de llevar banderas), el "Pirata" golpeó primero, merced al bonito gol marcado por "El Chino". Pero en la segunda etapa el "Bicho" se lo dio vuelta por los tantos de López Muñoz y Molina.
Redacción La NUEVA MañanaCórdoba23/10/2025
La fuerza en la que participa el oficialismo de la provincia, donde convergen los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy, Santa Cruz y Corrientes, realizó este jueves un multitudinario acto de cierre de campaña para las legislativas del domingo en Plaza de la Música.