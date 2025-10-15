Preocupante: desde la asunción de Javier Milei, se perdieron 169.300 empleos en el sector privado

Mundial Sub-20: Argentina derrotó a Colombia y avanzó a la final en Chile
Según informó la Secretaría de Trabajo, en julio el trabajo asalariado mostró un retroceso del 0,1% mensual, explicado principalmente por la caída del sector privado: 8.700 empleos menos, sobre un total de 6.216.500.
El sector público, por su parte, dentro del cual se encuentran 3.407.000 empleos, se mantuvo estable, según el informe oficial. En tanto, el trabajo en casas particulares creció un 0,1% sobre 442.900 empleos.
Entre los datos más significativos del informe, se revela que con relación a noviembre del 2023, último mes del gobierno de Alberto Fernández, el empleo registrado privado disminuyó de 6.385.800 a 6.216.500 (169.300 menos), mientras que el público pasó de 3.484.300 a 3.407.000 (77.300 menos).
En agosto, el nivel de empleo privado, registrado del total de los aglomerados urbanos relevados, cayó un 0,3%, y acumula siete meses de contracción, según la información de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL).
Caso contrario sucede con el trabajo independiente, que se incrementó un 0,4% en julio (11.700 personas más).
Así, en los primeros siete meses del año el empleo privado asalariado solamente aumentó en febrero y abril (0,2%). En tanto, cayó en enero, marzo, julio (0,1%) y junio (0,2%). Durante mayo no registró variación.
Fuente: NA
