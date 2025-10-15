Acciones y bonos argentinos operaron en alza este miércoles, tras la intervención de EE.UU. en la compra de pesos

Mundial Sub-20: Argentina derrotó a Colombia y avanzó a la final en Chile
El seleccionado nacional ganó 1 a 0, con de Mateo Silvetti, y jugará la final del Mundial frente a Marruecos el domingo.
En un miércoles marcado por los anuncios a media rueda del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que informó una nueva intervención en el mercado de cambios y una extensión del salvataje que llegaría a un total de u$s 40.000 millones; acciones y ADRs cerraron en alza.
El S&P Merval cerró con una suba de 1,48% hasta los 1.912.738,60 puntos, y medido en dólares avanzó 2,4%.
En el panel líder se destacaron las subas de las acciones de Central Puerto (8,57%), Grupo Supervielle (6,93%) y Banco Macro (3,54%).
En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos. Los máximos avances fueron de Central Puerto (11,30%), Grupo Supervielle (6,52%) y Banco Francés (4,44%).
En los títulos públicos, el AL30 cayó 0,09% y el AL35 bajó 0,85%; mientras que el riesgo país se ubicaba en 1.026 puntos, según la medición de JP Morgan.
Según informó la Secretaría de Trabajo, en julio el trabajo asalariado mostró un retroceso del 0,1% mensual, explicado principalmente por la caída del sector privado: 8.700 empleos menos.
En una entrevista televisiva que brindó a la vuelta de su viaje por Estados Unidos, el presidente volvió a defender a José Luis Espert, quien debió renunciar a su candidatura tras reconocer sus vínculos con el narco "Fred" Machado.
En el cierre de la jornada inaugural del 61° Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata, este miércoles habló el vocero Manuel Adorni, en representación del gobierno de Javier Milei.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que si bien el nivel general del indicador se incrementó respecto del 58,2% de julio, estuvo por debajo del 61,2% de agosto de 2024.
El mercado cambiario opera con tensión tras la reunión de Milei con el mandatario de EE.UU. Las pizarras de la principal entidad financiera pública del país muestran que la cotización avanza 2,2% hasta los $1.415.
Luego de las declaraciones injerencistas del Presidente de EE.UU., quien expresó que si Milei no gana las elecciones no serán "generosos", y el consecuente derrumbe de las acciones y los bonos, el ministro de Economía, dijo que "todo salió diez puntos".
En un acto de evidente injerencia política, en un almuerzo que compartió en Washington, el presidente de Estados Unidos condicionó el apoyo a la Argentina al resultado electoral que consiga Javier Milei.
Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Índice de Precios al Consumidor mostró una aceleración, y en lo que va del año acumula un 22%. En los últimos meses, el número de la inflación fue: en junio de 1,6%, en julio de 1,9% y en agosto de 1,9%.
Paralelamente a una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo, el Sindicato convocó a una concentración este martes a las 9.30 para demandar la reincorporación de los despedidos y el respeto a los derechos laborales.
El gobernador estuvo en la presentación del vehívulo de Stellantis, que consolida a Córdoba como hub de ese segmento. El mandatario buscó diferenciarse de las políticas nacionales y ratificó su compromiso de sostener el apoyo a los sectores de la producción.
En la tarde de este martes falleció el reconocido integrante del Grupo Angelelli, que supo compartir con Guillermo "Quito" Mariani, y desde el cual planteó reflexiones humanistas y cristianas a las problemáticas actuales.
El secretario de Energía, Daniel González, expuso en la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre el proyecto de Presupuesto, impulsado por el Gobierno, que proyecta los gastos y recursos para el 2026.
El acusado de homicidio fue trasladado desde Gualeguaychú hasta Concordia para declarar ante la Justicia. Se espera que esta misma semana sea derivado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.