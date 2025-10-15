Acciones y bonos argentinos operaron en alza este miércoles, tras la intervención de EE.UU. en la compra de pesos

El riesgo país se ubicaba en 1.026 puntos, según la medición de JP Morgan.

En un miércoles marcado por los anuncios a media rueda del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que informó una nueva intervención en el mercado de cambios y una extensión del salvataje que llegaría a un total de u$s 40.000 millones; acciones y ADRs cerraron en alza.

El S&P Merval cerró con una suba de 1,48% hasta los 1.912.738,60 puntos, y medido en dólares avanzó 2,4%.

En el panel líder se destacaron las subas de las acciones de Central Puerto (8,57%), Grupo Supervielle (6,93%) y Banco Macro (3,54%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos. Los máximos avances fueron de Central Puerto (11,30%), Grupo Supervielle (6,52%) y Banco Francés (4,44%).

En los títulos públicos, el AL30 cayó 0,09% y el AL35 bajó 0,85%; mientras que el riesgo país se ubicaba en 1.026 puntos, según la medición de JP Morgan.

