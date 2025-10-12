El vínculo de Pablo Laurta, sospechoso de doble femicidio, con referentes de la “batalla cultural” de Milei
El acusado, militante antifeminista, fue uno de los impulsores de una visita de los escritores al Palacio Legislativo de Uruguay en 2016.
Pablo Laurta, el hombre detenido por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra en Córdoba, no solo era un activo militante antifeminista a través del grupo "Varones Unidos", sino que también tuvo vínculos directos con dos de los máximos referentes de la "batalla cultural" que impulsa el gobierno de Javier Milei: los escritores Agustín Laje y Nicolás Márquez.
El doble femicida Pablo Laurta en la presentación de "El libro negro de la nueva izquierda" de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Montevideo, 2018:
Según consta en sus propias redes sociales, en el año 2016, Laurta fue uno de los impulsores y organizadores de una visita de Laje y Márquez al Palacio Legislativo de Uruguay para la presentación de uno de sus libros. Este nexo evidencia la inserción del presunto femicida en los círculos de la derecha radical de la región, mucho antes de cometer los crímenes por los que ahora está acusado.
Militancia misógina y victimización
La conexión con Laje y Márquez se enmarca en la intensa actividad que Laurta desarrollaba como presidente de "Varones Unidos", un espacio desde el cual se dedicaba a denunciar supuestas "falsas denuncias" por violencia de género y a atacar al feminismo.
Utilizando esta plataforma, Laurta construyó una narrativa de victimización en torno a la disputa que mantenía con su expareja, Luna Giardina. En un artículo fijado en la cuenta de X del movimiento, titulaba su caso: "Cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil".
En una entrevista televisiva en Uruguay años atrás, Laurta llegó a apuntar contra la ley de violencia de género de ese país, argumentando que establecía una "asimetría" y violaba el "principio de igualdad ante la ley" al crear un sistema diferente para hombres y mujeres.
Un discurso alineado con la ultraderecha
El perfil ideológico de Laurta, reflejado en sus publicaciones, se alinea directamente con el discurso de la nueva derecha. Mostraba su admiración por figuras como Javier Milei y Donald Trump, y se hacía eco de campañas internacionales como la defensa del actor Johnny Depp, publicando: "Para 'no existir', como dicen los abogados militantes del feminismo, las #DenunciasFalsas están apareciendo por todas partes".
Este historial de activismo y sus vínculos con referentes de la "batalla cultural" exponen un patrón de radicalización que, según la investigación, culminó en el brutal asesinato de Luna Giardina —a quien había intentado ahorcar años atrás—, el de su madre, Mariel Zamudio, y el secuestro de su propio hijo.
Fuente: NA
La Gloria venció 2 a 0 a los tucumanos en el Monumental, con goles de Córdoba y Lodico. Con este triunfo se mete entre los ocho equipos que avanzan a octavos de final del Grupo B.
La página presentaba a Pablo Laurta como víctima y a Luna Giardina como “psicópata”. Publicaron un extenso historial de supuesto acoso para justificar el accionar.
El femicida fue capturado en Concordia cuando intentaba fugarse a Uruguay. Su hijo Pedro, de 5 años, fue hallado sano y salvo, llevando alivio a todo un país que seguía el caso con angustia.
P.R.L., de 5 años, fue encontrado en buen estado en Concordia, Entre Ríos. Su padre, acusado de matar a la madre y abuela del menor, fue detenido.
Sucedió en la tarde de sábado por causas que se investigan en una iglesia evangélica del noroeste de la ciudad. Las niñas integraban el grupo de la iglesia Nuevo Amanecer con Jesús, proveniente de Barros Blancos, Uruguay.
LNM conversó con la candidata a diputada nacional por Córdoba dentro del espacio Nuevo MAS, Julia Di Santi, de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
