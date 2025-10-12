Continúan las tareas para sofocar las llamas en el Parque Nacional Quebrada del Condorito

Unos 150 efectivos de diversas fuerzas provinciales continuaban trabajando para extinguir las llamas en la zona de la Quebrada del Condorito, en las Altas Cumbres. Foto archivo

TAREA TITÁNICA. Unos 150 efectivos de diversas fuerzas provinciales continuaban trabajando para extinguir las llamas en la zona de la Quebrada del Condorito, en las Altas Cumbres. Foto archivo

Durante el mediodía de este domingo continuaba activo el foco principal de incendio forestal que afecta el Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde se estima que se quemaron más de 2.000 hectáreas de pastizales y parte boscosa desde el viernes pasado, cuando se iniciaron las llamas.

Si bien el viento del sur que llegó en horas de la tarde del sábado ayudó a aliviar el desarrollo arrollador del fuego, las condiciones climáticas siguen siendo críticas y el foco principal del incendio permanece activo en una zona boscosa, de defícil acceso para el personal de a pie, por lo que los helicópteros son los únicos que pueden acercarse, con el rieago permanente a raíz de los vientos incesantes.

Personal afectado al operativo

En el combate aéreo intervienen tres aviones y dos helicópteros del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y de la Provincia de Córdoba.

En total participan 150 efectivos, entre brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, ETAC, Bomberos Voluntarios (Agrupación Serrana y Federación Provincial), Policía de Córdoba, Parques Nacionales y Gendarmería Nacional. El riesgo de incendio para la jornada de hoy es extremo.

Por lo que se solicita a la población máxima precaución, no realizar actividades que puedan generar fuego y mantener la alerta ante cualquier señal de humo.