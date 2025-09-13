Los Pumas derrotaron a Australia con lo justo y dan pelea en el Rugby Championship

Los Pumas le ganaron con lo justo a Australia, por la cuarta fecha del Rugby Championship: Fue 28 a 26 frente a Australia en Sydney. Foto @lospumas

TRIUNFO APRETADO. Los Pumas le ganaron con lo justo a Australia, por la cuarta fecha del Rugby Championship: Fue 28 a 26 frente a Australia en Sydney. Foto @lospumas

Los Pumas le ganaron con lo justo a Australia, por la cuarta fecha del Rugby Championship, y se mantienen en la pelea por el título en el torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur.

Los dirigidos por Felipe Contepomi se impusieron por 28-26, con mayoría de penales, en el encuentro que se llevó a cabo en el abarrotado Aussie Stadium de la ciudad de Sídney, que tiene capacidad para 45 mil espectadores.

Los Pumas tuvieron un gran primer tiempo, en el que Julián Montoya anotó un try tras tapar un despeje de Tane Edmed, mientras que Santiago Carreras metió la conversión y se lució con otros cuatro penales, para que los jugadores albicelestes se vayan al entretiempo con una ventaja de 19-7 sobre los Wallabies, que solo habían podido anotar a través de un try.

Ya en el segundo tiempo, Carreras metió otros tres penales para que Los Pumas saquen una ventaja de 21 puntos.

Sin embargo, Australia tuvo una muy buena recuperación y anotó tres tries en los últimos minutos, aunque no le alcanzó para llegar a la igualdad y Los Pumas terminaron consiguiendo un gran triunfo por solo dos puntos.

De esta manera, Los Pumas se recuperaron tras la derrota sufrida la semana pasada ante los Wallabies, quienes dieron vuelta un partido similar al de esta madrugada con un try en el último segundo.

Esta fue la sexta vez que Los Pumas le ganaron a Australia en el Rugby Championship y la cuarta ocasión en los últimos seis partidos.

La próxima presentación de Los Pumas en el Rugby Championship será dentro de dos semanas, cuando se enfrenten con Sudáfrica en el Kings Park Stadium de la ciudad de Durban.

Sudáfrica pasó por arriba a Nueva Zelanda

En el otro partido de la jornada, el actual campeón del Rugby Championship y del Mundial, Sudáfrica, jugó en un altísimo nivel y superó por 43-10 a Nueva Zelanda.

En este abultado triunfo en el encuentro disputado en Wellington, los sudafricanos también consiguieron el punto bonus por la gran cantidad de tries anotados.

Cómo quedaron las posiciones en el Rugby Championship

Luego de cuatro fechas disputadas, todo está más ajustado que nunca en uno de los Rugby Championship más parejos de los que se tenga recuerdo.

Australia, que consiguió doble puntos bonus en la derrota ante la Argentina, lidera con 11 unidades, mientras que lo siguen Sudáfrica y Nueva Zelanda, con 10 cada uno.

Finalmente, Los Pumas están cuartos con nueve puntos, aunque a solo dos de Australia y se ilusionan con hacer historia y ganar esta competición por primera vez.

Fuente: NA