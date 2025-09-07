Máximo Kirchner: Me preocupa más la economía que lo que hace Karina Milei

"La sociedad va a validar o no una forma de manejar el país", manifestó Máximo Kirchner en el marco de los comicios legislativos bonaerenses de este domingo. Foto archivo

El diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, votó hoy en una escuela de La Plata, donde sostuvo que le "preocupa más lo que hace (el ministro de Economía, Luis) Caputo que lo que hace (la secretaria General de la Presidencia) Karina Milei".

"Me preocupa la economía, me preocupa más lo que hace Toto Caputo que lo que hace Karina Milei", sostuvo el hijo de Cristina Kirchner tras sufragar en la Escuela 5 de Tolosa.

También aludió ante los micrófonos a la situación de su madre: “Pasaron como 100 días de que la presidenta del PJ está en una domiciliaria”.

"La sociedad va a validar o no una forma de manejar el país; vamos a ver cómo participa la sociedad, hay que ejercer el derecho", agregó.