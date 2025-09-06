La Comedia Infanto Juvenil estrena "Los días del venado" en el Teatro Real
En el marco de su 50° aniversario, la Comedia Infanto Juvenil estrena este sábado en el Teatro Real "Los días del venado", con la participación del Seminario de Teatro Jolie Libois y el Teatro Estable de Tìteres.
La función del debut a las 19h y repetirà los viernes 12, 19 y 26; y los sábados 13 y 20 de septiembre.
“Los días del venado” es una novela épica fantástica, de la escritora argentina Liliana Bodoc. Es el primer título de la trilogía de La Saga de los Confines, seguido por Los días de la Sombra y Los días del fuego.
Bodoc nació en Santa Fe y vivió en Mendoza. Cursó la licenciatura en Literaturas Modernas en la Universidad de Cuyo y ejerció como docente de Literatura Española y Argentina.
