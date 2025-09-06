Un fallecido tras un siniestro vial en cercanías del Paraje Rangel

Sucedió anoche, cuando un camión colisionó contra una Sandero, conducida por la víctima falta, un hombre de 51 años.

paraje rangel siniestro fatal
DEPARTAMENTO RÍO PRIMERO.Así quedó la Sandero tras la colisión fatal con el camión Mercedes Benz. Foto Policía de Córdoba

Un siniestro vial sucedido anoche en cercanías del Paraje Rangel, en el departamento Río Primero, dejó el saldo de una persona muerta.

Se trata de un hombre de 51 años que conducía una Renault Sandero y que por causas que se investigan fue colisionado por un camión Mercedes Benz, conducido por un hombre de 67 años, según informó la policía.

El víctima había sido trasladada por el servicio médico con graves herdidas al Hospital Vicente Agüero, de Jesús María, donde finalmente falleció.

