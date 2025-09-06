Un fallecido tras un siniestro vial en cercanías del Paraje Rangel

La Comedia Infanto Juvenil estrena "Los días del venado" en el Teatro Real
Será este sábado a las 19 en la Sala Carlos Giménez, con la participación del Seminario de Teatro Jolie Libois y el Teatro Estable de Títeres.
Sucedió anoche, cuando un camión colisionó contra una Sandero, conducida por la víctima falta, un hombre de 51 años.Córdoba06/09/2025Redacción La Nueva Mañana
Un siniestro vial sucedido anoche en cercanías del Paraje Rangel, en el departamento Río Primero, dejó el saldo de una persona muerta.
Se trata de un hombre de 51 años que conducía una Renault Sandero y que por causas que se investigan fue colisionado por un camión Mercedes Benz, conducido por un hombre de 67 años, según informó la policía.
El víctima había sido trasladada por el servicio médico con graves herdidas al Hospital Vicente Agüero, de Jesús María, donde finalmente falleció.
El senador cordobés fue agredido violentamente en las redes sociales por el influencer libertario Daniel Parisini, conocido por el Gordo Dan, que luego de borrar el tuit redobló sus críticas contra Juez y hasta cuestionó al jefe de Gabinete Guillermo Francos.
LNM entrevistó a Liliana Olivero, candidata a diputada del Frente de Izquierda y de los trabajadores-Unidad (FITU), en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.
El trámite deberá realizarlo la madre, padre, tutor o familiar a cargo del estudiante ingresando al Formulario Único de Postulantes (FUP) a través del Ciudadano Digital (CiDi), entre el 8 y el 15 de septiembre.
Juan Pablo Quinteros, Llaryora, Gabriela Estévez, Pablo Carro y Marcos Ferrer repudiaron el mensaje del tuitero oficialista que aludía a la vida privada del senador para cuestionar su apoyo a la Emergencia en Discapacidad.
Una Toyota Hilux conducida por un joven de 25 años entró contramano, impactó de frente contra una Renault Duster y luego chocó un Fiat Uno que estaba estacionado. Una persona resultó herida y fue asistida por un servicio médico en el lugar.
Las diferentes convocatorias estarán abiertas a partir del lunes 8 de septiembre y hasta el 13 de octubre. La Provincia invierte 350 millones de pesos en estos sectores considerados estratégicos, con el fin de impulsar el desarrollo local.
El violento crimen ocurrió el miércoles por la noche en la zona sur de la ciudad de Córdoba. La víctima, un joven de 25 años, fue atacada en plena calle. La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas.
La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Juan Ávila Echenique, ordenó la detención de un hombre de 30 años oriundo de barrio La Bonita. Durante el allanamiento la Policía encontró material probatorio.
Fue un cotejo lleno de emociones, con el capitán jugando su último partido oficial con la Selección en el país. Los dirigidos por Lionel Scaloni dominaron el encuentro de punta a punta. Delirio total en el Monumental por el doblete del rosarino.
Tras la ratificación de la Emergencia en Discapacidad en el Senado, el tuitero del Gobierno, Daniel Parisini, cuestionó el voto a favor de Luis Juez, con un violento mensaje que fue cuestionado por Guillermo Francos.
