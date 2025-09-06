Un fallecido tras un siniestro vial en cercanías del Paraje Rangel

Así quedó la Sandero tras la colisión fatal con el camión Mercedes Benz. Foto Policía de Córdoba

DEPARTAMENTO RÍO PRIMERO. Así quedó la Sandero tras la colisión fatal con el camión Mercedes Benz. Foto Policía de Córdoba

Un siniestro vial sucedido anoche en cercanías del Paraje Rangel, en el departamento Río Primero, dejó el saldo de una persona muerta.

Se trata de un hombre de 51 años que conducía una Renault Sandero y que por causas que se investigan fue colisionado por un camión Mercedes Benz, conducido por un hombre de 67 años, según informó la policía.

El víctima había sido trasladada por el servicio médico con graves herdidas al Hospital Vicente Agüero, de Jesús María, donde finalmente falleció.